Prévention

Les seniors ont des carences multiples en vitamines et micronutriments

Des chercheurs allemands ont découvert que plus de la moitié des seniors souffrent de carences en micronutriments, notamment en vitamine D.

Selon les chercheurs de l'Institut d'épidémiologie (EPI) Helmholtz Zentrum München, qui ont examiné le statut en micronutriments des seniors, une personne sur deux, âgée de 65 et plus, souffrirait de carences en vitamine D. Or nous savons que notre organisme a besoin de substances organiques pour son bon fonctionnement et que la vitamine D spécifiquement, est indispensable au renforcement des muscles, ainsi qu’à la consolidation des os et des dents. Paramètres très importants chez les personnes âgées.

Depuis plus de 30 ans, la plateforme de recherche coopérative sur la santé KORA examine l'impact des facteurs environnementaux, de styles de vie et des gènes sur la santé de milliers de personnes vivant dans le sud de l’Allemagne. Pour arriver à ce résultat concernant les seniors, les scientifiques ont examiné les échantillons de sang de 1 079 personnes âgées de 65 à 93 ans. Leur analyse s'est concentrée sur les niveaux de quatre micronutriments : la vitamine D, la vitamine B12, le fer et l'acide folique, souligne les données présentées sur la plateforme KORA.