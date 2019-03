Cholestérol : un nouveau médicament pourrait remplacer les statines

Pour traiter le cholestérol aujourd’hui, les statines, de la famille des hypolipémiants, sont prescrites à des millions de patients. Elles sont capables de réduire les taux de cholestérol de manière très efficace. Mais elles peuvent avoir des effets indésirables de plusieurs types : des atteintes musculaires, hépatites, ou même générer un risque de diabète.

Une étude vient d’être menée pour tester l’efficacité et la sécurité de l'acide bempédoïque, un médicament oral, sensé empêcher l'organisme de créer trop de cholestérol. Ce médicament n’est pas encore approuvé en Europe, mais cette étude – la plus grande jamais menée sur l'acide bempédoïque – pourrait changer la donne. Les résultats ont été publiés le 13 mars dans le New England Journal of Medicine.

L'acide bempédoïque testé sur plus de 2000 patients

Comme les statines, l'acide bempédoïque agit en bloquant une enzyme clé utilisée par l'organisme pour fabriquer le cholestérol, en l'occurrence une enzyme appelée ATP-citrate lyase. Pour tester ce médicament, la recherche a été menée sur de 2 230 patients originaires de cinq pays différents (Royaume-Uni, Allemagne, Pologne, Canada et États-Unis) présentant des taux élevés de cholestérol et prenant des médicaments hypocholestérolémiants. Ils ont été choisis au hasard pour recevoir soit le nouveau traitement, soit un placebo pendant un an. L'essai comprenait également une petite proportion de patients présentant un risque accru de crise cardiaque et d'accident vasculaire cérébral (AVC) dû à une maladie.

Des résultats très encourageants

Après trois mois de traitement, les chercheurs ont constaté que l'acide bempédoïque réduisait le taux de cholestérol de 18,1% en moyenne, par rapport au groupe placebo. Le traitement s'est également avéré bien toléré par les patients. Le Professeur Ray, qui a dirigé l’étude, explique : "l’un des principaux avantages de l’acide bempédoïque est l’absence d’effets indésirables musculaires (rapportés par certains utilisateurs de statines), car il est absorbé par le foie. Une fois convertie en sa forme active, le médicament ne peut pas quitter le foie, il ne peut donc pas pénétrer dans les muscles. Il pourrait constituer une option pour les patients qui ne tolèrent pas les statines."

Une nouvelle étude cherche maintenant à analyser les effets sur le long terme. La société pharmaceutique américaine à l'origine du médicament Esperion cherche aujourd’hui à obtenir une licence pour commercialiser le médicament cette année en Europe et aux États-Unis.