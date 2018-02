Cholestérol : découverte d'un gène participant à son élimination

En Californie, des chercheurs ont localisé un gène permettant d’éliminer l’excès de cholestérol des vaisseaux sanguins. Les résultats de leur étude ont été publiés dans Nature le 12 février 2018.

L'activation d'un gène pour prévenir l'athérosclérose

Aux Etats-Unis, la coronaropathie (forme la plus courante de cardiopathie) est responsable de 370 000 décès par an. Cette dernière est due à l’accumulation de plaques d’athérome dans les artères. Ce phénomène, appelé athérosclérose, peut à terme provoquer l’obstruction des artères et restreindre le flux sanguin vers le cœur. En termes de clinique, cela peut se traduire par des douleurs thoraciques, des arythmies et une insuffisance voire une crise cardiaque. Un des facteurs de risque majeur de cette pathologie est l’hypercholestérolémie.



Dans la nouvelle étude conduite par les chercheurs de l’Université de Californie à Los Angeles, il est question du gène "MeXis" dont une des propriétés est de participer, lorsqu’il est activé, à l’élimination de l’excès de cholestérol des artères. Plus précisément, l’ARN de ce gène régule l’expression d’une protéine éliminant le cholestérol artériel, contribuant ainsi à l’homéostasie de ce dernier. Ceci représente une potentielle nouvelle approche stratégique de prévention des maladies cardiaques.