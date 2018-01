LDL-Cholestérol

Une nouvelle évaluation plus précise et plus facile du mauvais cholestérol

Une nouvelle méthode de calcul du taux de « mauvais cholestérol » dans le sang est née. Elle apparait plus précise que l'ancienne méthode et elle permet de travailler sur des échantillons de sang de personnes qui n'ont pas jeûné avant l’examen.

Une étude, publiée le 2 janvier dans Circulation, suggère que le jeûne de routine systématiquement demandé pour le dosage du cholestérol pourrait être évité chez la plupart des gens, rendant un tel dépistage plus pratique.

La nouvelle méthode de calcul du mauvais cholestérol, le LDL-cholestérol a été développée par Seth Martin et ses collègues du John Hopkins Hospital en 2013.

D'autres chercheurs américains et étrangers ont confirmé sa plus grande précision sur une série de plus d’un million cinq cent mille participants, et la nouvelle méthode a été adoptée par au moins une grande entreprise nationale de diagnostic aux États-Unis cette année.

Plus précis et plus pratique

Bien que la nouvelle méthode de calcul du LDL-cholestérol soit un peu plus complexe, elle peut être réalisée en utilisant des informations déjà collectées dans l'échantillon de sang afin de donner un résultat plus précis.

Puisque le jeun n’est plus nécessaire avec cette méthode qui est également plus précise, il devient plus pratique pour les patients car ils peuvent se faire doser le cholestérol n'importe quand et n'ont pas besoin de revenir pour un deuxième rendez-vous s'ils ont mangé.

”Grâce à notre étude, les cliniciens et les patients peuvent prendre de meilleures décisions parce qu'ils sont armés de résultats de test plus précis, se félicite l’auteur. Ceux qui utilisent encore la méthode Friedewald doivent faire preuve de plus de prudence dans l'interprétation, mais en attendant, ils peuvent utiliser notre application pour smartphone jusqu'à ce que leur laboratoire se convertisse."