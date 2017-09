Sauver des vies

Puis au cours des 15 années suivantes, les médecins ont observé une réduction du risque de mortalité par maladies cardiovasculaires de 28 % chez les patients recevant un hypocholestérolémiant.

« Ces résultats sont la preuve la plus solide montrant que les statines réduisent le risque de maladies cardiaques et de décès chez les hommes présentant un taux élevé de LDL, commente le Pr Kausik Ray. Notre étude suggère que le taux de LDL est un facteur important du risque de pathologie cardiaque, et suggère que même une réduction modeste apporte des bénéfices significatifs sur le long terme. Notre analyse établit clairement que le contrôle du LDL se traduit par moins de décès dans la population. »