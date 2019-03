Diabète de type 2 : quel sport pratiquer ?

En France, près de 3 millions de personnes sont diabétiques. Parmi elles, 90% sont atteintes de diabète de type 2. Il se manifeste généralement à l’âge adulte, chez des personnes n’ayant pas de régime alimentaire équilibré, et ne pratiquant pas assez d’activité physique. Des chercheurs américains et australiens se sont demandés quels types de sports pouvaient réduire le diabète. Leurs résultats sont publiés dans la revue Mayo Clinic Proceedings.

Privilégier la musculation

Pas la peine de devenir un athlète pour faire diminuer son diabète. Selon les chercheurs, une force musculaire modérée est suffisante, si elle est maintenue et consolidée par certains exercices en résistance, c'est-à-dire d'une intensité située entre 60% et 77% de la force maximale. D’ailleurs, prendre encore plus de muscle ne permet pas de diminuer davantage le risque de diabète.

Pour mener cette étude, les chercheurs ont analysé les données de 4 681 adultes âgés de 20 à 100 ans, qui ne souffraient pas de diabète au départ. Chaque participant a accepté de faire des exercices de musculation au niveau de la poitrine et des jambes, afin que les scientifiques mesurent leur force musculaire. Ils se sont ensuite basés sur plusieurs critères: l’âge, le sexe et le poids corporel. Résultat: les participants ayant une force musculaire modérée présentaient un risque de diabète de type 2 réduit de 32%.

Vous n’allez pas forcément maigrir

"Vous ne verrez pas nécessairement les résultats de la musculation sur votre balance de salle de bain", avertit la co-auteur de l’étude Angelique Brellenthin, "mais il y a plusieurs avantages pour la santé". En effet, se muscler ne veut pas dire maigrir, mais cela aide à rester fonctionnel toute sa vie. D’autres études doivent être menées pour compléter ces résultats, car pour le moment il est difficile d’indiquer à quelle fréquence et à quelle intensité il faut pratiquer la musculation afin de réduire son diabète.

Toujours selon Angelique Brellenthin, il faut tout de même retenir qu’en faire un petit peu est toujours mieux que de ne pas en faire du tout. Il n’est pas obligatoire non plus de faire des exercices difficiles. Commencez par des squats, des fentes ou des planches. Ensuite, envisagez de rajouter des poids libres ou sur une barre. Pas la peine donc, au départ, de vous inscrire à la salle de sport, vous pouvez commencer à la maison !