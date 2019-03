Diabète : une étude prouve que la gestion du poids a des effets positifs

Le diabète de type 2 représente 90 % des cas de diabète. Il est causé par une mauvaise utilisation de l’insuline par le corps, et touche en priorité des personnes de plus de 40 ans. Le diabète de type 2 peut entraîner d’autres problèmes, généralement cardiaques. On sait déjà que l’alimentation est un facteur important pour l’arrivée du diabète, mais de plus en plus d’études se penchent aujourd'hui sur l’alimentation pour... "guérir" du diabète.

Une étude sur 2 ans

La gestion du poids, associant un régime alimentaire hypocalorique, la pratique de l’exercice et un mode de vie plus sain, peut, chez certains patients diabétiques de type 2, réduire le besoin de médicaments antidiabétiques. Cette étude, baptisée DiRECT et publiée dans The Lancet, n’est pas la première à aboutir à ces conclusions, mais confirme cette théorie avec beaucoup de précisions par rapport aux autres. Les chercheurs ont voulu évaluer la possibilité de rémission du diabète de type 2 au cours d'un programme de gestion du poids, dirigé par des professionnels.

Les 149 participants étaient âgés de 20 à 65 ans, atteints de diabète de type 2 depuis moins de 6 ans et ayant un IMC de 27 à 45. Pendant 1 à 2 ans d’études, les patients ont été très surveillés : leur traitement par antidiabète et antihypertenseurs a été arrêté, pour être totalement replacé par une alimentation très contrôlée : 825 à 853 kcal par jour pendant 12 à 20 semaines, puis une réintroduction progressive d'aliments pendant 2 à 8 semaines, jusqu’à un soutien structuré pour le maintien de la perte de poids.

Insister sur l’importance du poids chez les patients diabétiques

Et les résultats sont plus que positifs : au bout d’un an, 68 (46%) des 149 participants étaient en rémission et 36 (24%) avaient perdu au moins 15 kg. Mais au bout de 2 ans, ces chiffres ont un peu baissé : 53 (36%) des participants étaient en rémission et 17 (11%) présentaient une perte de poids d'au moins 15 kg. Malgré les apparences, ces résultats restent très bon, surtout quand on les regarde d’un autre angle : parmi les participants ayant maintenu une perte de poids d'au moins 10 kg durant les 2 ans, 29 (64%) ont obtenu une rémission du diabète. Cela prouve que la perte de poids peut réellement aider les diabétiques. Les chercheurs veulent donc insister auprès des médecins sur l’importance de la perte de poids chez les personnes atteintes du diabète de type 2.