Grossesse : un nouveau test pour prédire les accouchements prématurés

Il est difficile de prévoir une naissance prématurée, notamment lorsqu’il s’agit d’une première grossesse. Pour solutionner ce problème, des chercheurs ont mis au point un nouveau test, décrit dans l'American Journal of Obstetrics & Gynecology.



Il a été établi qu'une future mère ayant cinq protéines particulières dans le sang à son premier trimestre de grossesse a 20% de chance de donner naissance à un bébé prématuré, tandis qu'un résultat négatif réduit ce risque à 2%.

"Offrir des soins hautement personnalisés"

Pour valider ce test, l'équipe a utilisé des échantillons de sang prélevés vers la fin du premier trimestre de la grossesse de plusieurs femmes. Elle a ensuite comparé les prélèvements de 87 femmes ayant accouché à 35 semaines ou moins à ceux de 174 femmes ayant accouché à terme.



"Beaucoup de problèmes de grossesse qui entraînent une naissance prématurée commencent à la fin du premier trimestre, lorsque le placenta se vascularise", a déclaré l'auteur de l’étude Thomas McElrath, du département d'obstétrique et de gynécologie de l'Université Brigham. "Notre objectif est de développer des marqueurs pronostiques pour nos patientes afin d’adapter le traitement et offrir des soins hautement personnalisés à chaque femme dès le début de sa grossesse", poursuit-il. Pour ce faire, son test doit encore être validé à plus grande échelle.



Principale cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans

Les enfants sont considérés comme prématurés quand ils sont nés avant 37 semaines de gestation, soit à 8 mois et demi de grossesse. Leurs organes n’étant pas tous arrivés à maturité, ils ne sont pas encore prêts à affronter la vie extra-utérine.



Les naissances prématurées sont la principale cause de décès chez les enfants de moins de 5 ans dans le monde, avec près d'un million de morts par an. Les bébés prématurés courent un risque plus élevé de souffrir d'affections à long terme, comme une déficience visuelle, un retard de développement ou des difficultés d'apprentissage.



"Nous savons que la naissance prématurée est un vrai problème de santé mondial, avec environ 15 millions de bébés nés trop tôt chaque année", explique Philippa Middleton, professeure agrégée au South Australian Health and Medical Research Institute (SAHMRI). "Plus un bébé naît tôt, plus le risque de décès ou de mauvaise santé est grand", ajoute-t-elle.