Sexualité : comment retrouver sa libido après une grossesse ?

Que ce soit à cause de la fatigue, de l'accouchement, des douleurs ou du manque de confiance en soi après la grossesse, il arrive que le désir sexuel reste au point mort pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois. Bien que cette perte de libido soit fréquente, elle n'est pas une fatalité.

Comment retrouver confiance en soi après l'accouchement ?

En plus de la douleur ressentie, des saignements et des changements hormonaux après l'accouchement, la modification du corps peut entraîner une perte de confiance en soi. L'image "parfaite" de la mère après la naissance de son enfant, parfois véhiculée par les médias ou la famille, peut clairement aggraver les choses.

Retrouver une estime de soi positive aide à traverser cette période parfois difficile pour soi et son couple. De la patience et de l'indulgence sont alors essentielles. Prendre des moments de détente et de repos, sans oublier des instants de tendresse et d'amour avec son partenaire, permettent progressivement d'engager une nouvelle vie sexuelle.

Comment retrouver son intimité de couple ?

La nouvelle vie avec bébé peut être très accaparante et faire oublier l'intimité du couple. Pour favoriser l'équilibre, il est important d'entretenir la relation avec des moments privilégiés en tête à tête.

La famille ou les nounous peuvent être sollicitées pour un dîner en amoureux, ou une nuit sans bébé de temps en temps.

Quand faut-il s'inquiéter ?

On considère qu'après 6 mois sans rapport sexuel, il est nécessaire de se poser des questions autour de ses difficultés physiques ou psychologiques en lien avec l'arrivée de bébé et l'accouchement. Une cicatrice de césarienne ou d'épisiotomie, un blocage du conjoint ou un manque de lubrification peuvent nécessiter une prise en charge auprès d'une sage-femme, d'un gynécologue, d'un sexologue ou d'un psychologue.

En savoir plus : “Le désir après bébé” de Maryse Dewarrat, éditions Eyrolles.