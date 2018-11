Sexualité : faut-il tout oser au lit ?

La sexualité est essentielle dans le couple. La routine et les années peuvent parfois diminuer l’envie et la libido en créant une frustration. Oser le changement et les nouvelles expériences permet non seulement de retrouver du plaisir mais aussi de pimenter une relation jusque-là en sommeil.

Oser le changement !

Proposer un scénario érotique, des accessoires ou de nouvelles positions n’est pas toujours facile après des années de relation et une sexualité routinière. C’est pourtant la meilleure façon de relancer une sexualité et une libido un peu en berne.

Pour vous aider à franchir le pas, il est possible d'en parler avec votre partenaire pour imaginer ensemble une nouvelle expérience, de se renseigner auprès d’amis ou sur internet sur certaines pratiques ou positions ou encore d'acheter certains accessoires dans un sex shop.

Passer à l’action !

Une fois que le scénario ou les accessoires sont prêts, vous pouvez soit surprendre votre partenaire ou bien lui en parler à l’avance pour se préparer ensemble. Quand vous êtes prêt à franchir le pas, n’oubliez pas de rendre votre nouvelle expérience ludique en oubliant la pression de la réussite à tout prix.

Recommencer !

Quelques soit le succès ou l’échec de votre nouvelle expérience, c’est souvent l’excitation lors de l’anticipation et la préparation qui apporte le plus de piquant dans la relation. Le renouveau, le risque ou les situations inédites redonnent un nouveau souffle à condition de les utiliser pour briser la routine et non pas tous les jours.

Imaginer et oser régulièrement ces nouvelles expériences sexuelles cultiveront l’imagination érotique et la créativité et finalement la complicité au sein de votre couple.

En savoir plus : Dannam Marc "Osez pimenter la sexualité de votre couple", Edition La musardine.