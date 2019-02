Contraception : Donald Trump influence fortement le choix des femmes

Aux Etats-Unis, l’élection de Donald Trump en 2016 a fortement influencé le choix des femmes en matière de contraception. Selon une nouvelle étude de Harvard, le nombre d’américaines délaissant la pilule pour des méthodes de contraception au long court, comme par exemple le stérilet, a augmenté de 20%. En cause : la possible suppression de l’Obamacare (Patient Protection and Affordable Care Act) par le gouvernement actuel, comme l’avait promis lors de sa campagne le Président des Etats-Unis.

Patient Protection and Affordable Care Act

"Nos conclusions pourraient refléter une réponse aux craintes de perdre la couverture santé en matière de contraception en raison de l'opposition du Président Trump au Patient Protection and Affordable Care Act", notent les auteurs.



Le Patient Protection and Affordable Care Act , surnommée "Obamacare" et promulguée par le président Barack Obama le 30 mars 2010, constitue le principal volet de la réforme du système de protection sociale aux États-Unis. Il a permis la création, au niveau fédéral, d'une "assurance santé universelle", notamment pour les plus démunis.

Contraceptions de longue durée d'action réversibles

"À l'aide de données provenant d'un vaste échantillon de femmes américaines, nous avons cherché à déterminer s'il y avait eu une augmentation de l'utilisation des contraceptions de longue durée d'action réversibles chez les femmes assurées au cours des 30 jours suivant l'élection (de Donald Trump), comparativement aux 30 jours précédant l'élection et à la même période en 2015", précisent les scientifiques.



Les contraceptions de "longue durée d'action réversibles" désignent plusieurs méthodes contraceptives qui ont comme point commun de garantir une efficacité prolongée dans le temps tout en étant réversibles. Deux types de dispositifs médicaux sont actuellement disponibles : les dispositifs intra-utérins (stérilet) et les implants sous-cutanés (petits dispositifs insérés par exemple dans le bras qui bloquent l’ovulation).

La pilule est le premier moyen contraceptif des Françaises

La pilule est le premier moyen contraceptif plébiscité par les Françaises (37% l'utilisent). Suivent le stérilet (25%), le préservatif (21%), l'implant (5%), puis les méthodes traditionnelles alternatives (retrait, abstinence périodique) et la contraception définitive (2%)*.