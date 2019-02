Homéopathie : 72% des Français la jugent efficace

L’homéopathie convainc les Français mais pas leurs médecins. Le baromètre santé Odoxa (pour France Inter, Le Figaro, Sciences Po, Orange, groupe NEHS et ASIP santé) indique que trois Français sur 4 croient aux bienfaits de l’homéopathie, contre 33% des médecins. Ces derniers sous-estiment leur utilisation dans la population.

Le sondage a été réalisé à partir des réponses de 995 Français et 515 professionnels de santé (290 médecins, 148 infirmier(e)s, 26 aides-soignant(e)s et 41 pharmacien(ne)s) interrogés par internet en décembre 2018. L’objectif de l’enquête était de comprendre leur vision et leur usage des médecines alternatives et complémentaires, et de l’homéopathie.

Un Français sur 2 utilise des produits homéopathiques

L’homéopathie est la médecine alternative la plus utilisée par les Français : ils sont un sur deux à y avoir recours, contre 35% pour les autres (phytothérapie, hypnose, acupuncture, etc). Les professionnels de santé, médecins compris, sous-estiment largement cet usage : selon eux, seulement 27 % de leurs patients utilisent l’homéopathie pour se soigner.

Ce point de vue peut s’expliquer par leur manque de confiance dans ces produits ; la moitié des professionnels de santé croient aux bienfaits de cette méthode, contre seulement un médecin sur trois. Ils sont donc peu à recommander l’homéopathie à leurs patients : un soignant sur trois et un médecin sur quatre. La moitié des médecins le fait sans croire en son efficacité.

Des médicaments jugés moins nocifs

90% des Français interrogés jugent l’homéopathie et les autres médecines alternatives plus naturelles et 88% moins dangereuses pour la santé. Ils sont une majorité à affirmer qu’il ne s’agit pas d’un effet placebo alors que 73% des professionnels de santé pensent justement que l’homéopathie repose sur un effet placebo.

Controverses sur son remboursement

63% des sondés qui en consomment de temps en temps, affirment que si l’homéopathie n’était plus remboursée, ils ne changeraient pas leurs habitudes. Depuis plusieurs mois, cette question est débattue par les professionnels de santé. En mars dernier, 124 d’entre eux signaient une tribune contre ces granules jugées coûteuses et inefficaces. La Haute autorité de santé doit rendre un avis sur le maintien du remboursement de l’homéopathie, initialement prévu pour février, il devrait être communiqué au printemps 2019.