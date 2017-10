Inefficace, mais remboursée

Malgré ce manque de preuves scientifiques, les médicaments homéopathiques jouissent en France d’un statut de médicament, sans ses contraintes. Ils ne sont ainsi pas soumis à une autorisation de mise sur le marché (AMM). Ils auraient d’ailleurs bien du mal à en obtenir une, puisque celle-ci repose en partie sur la preuve scientifique d’un bénéfice thérapeutique contre placebo, ce qu’ils ne parviennent pas à obtenir.

Ces produits sont en revanche remboursés par l’Assurance maladie, à hauteur de 30 %, lorsqu’ils font l’objet d’une ordonnance. Certaines mutuelles le prennent également en charge par forfaits annuels, voire à 100 %. Une situation que condamne l’Académie européenne des sciences.

« Les budgets des systèmes de santé publique sont soumis à une pression croissante, rappelle l'avis. Se basant sur les preuves, ils ne devraient pas proposer de remboursement pour les produits et services homéopathiques tant que leur efficacité et leur sûreté ne sont pas démontrées par des études rigoureuses ».





Inefficace, mais utile ?

Pourquoi la France continue-t-elle de rembourser l’homéopathie ? Sans explication officielle de l’Assurance maladie, on peut supposer que cet investissement, qui ne représente finalement que 0,4 % de son budget (mais tout de même plus de 50 millions d’euros par an), permet de faire des économies sur d’autres médicaments.

C’est l’un des arguments des défenseurs de l’homéopathie. En France, il est pour de nombreux patients presque inacceptable de sortir d’une consultation sans prescription. Les médicaments homéopathiques permettraient de remplir une ordonnance vide, limitant ainsi le recours inutile à de vrais médicaments. Ce qui, d’un point de vue sanitaire et économique, est intéressant. Une boîte de granules coûte rarement plus qu’un ou deux euros.