Salmonelles : rappel de produits infantiles de la marque Modilac

Au total, près de 400 000 boîtes de 18 références de produits sont concernés. Jeudi 24 novembre, la société Sodilac a annoncé dans un communiqué le rappel de produits infantiles à base de protéines de riz. La cause ? En France, quatre cas de salmonelle -Salmonella poona- ont été détectés dans des selles de nourrissons. "Ces nourrissons vont aujourd’hui mieux et sont tous sortis d’hospitalisation. Trois autres cas sont en cours d’investigation", précise la Direction générale de la santé et la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF).

Retournez vos boîtes en pharmacie

Ces produits infantiles sont fabriqués dans une usine au nord de l’Espagne et distribués sous la marque Modilac. Vous pouvez vous en procurer uniquement en pharmacie, sur internet ou grâce à des associations caritatives (Restos du Coeur, Médecins sans Frontières). Si vous avez en votre possession les lots concernés, ne les utilisez pas et rendez-les à la pharmacie ou l’association qui les a fournis. Surveillez l’apparition de symptômes chez votre bébé, comme de la fièvre ou une diarrhée. Le cas échéant, contactez votre médecin. Un numéro vert a été mis en place: 0 800 800 970.

Une autre "affaire Lactalis" ?

Difficile de ne pas penser à l’affaire Lactalis après cette nouvelle. Depuis décembre 2017, plusieurs mesures de rappel ont été effectuées et au moins 40 nourrissons ont été contaminés par des salmonelles. Un homme a fondé une association de défense des victimes, et plus d’une centaine de plaintes ont été déposées. En juillet dernier, la marque Nestlé a aussi mis en place une mesure de rappel pour 38 boîtes de lait infantile Guigoz 1er âge, et ce par précaution. La différence, avec le cas Modilac, c’est qu’il s’agit là de produits à base de lait de riz. C’est assez rare donc. Il est destiné aux nourrissons qui ne supportent pas le lait de vache.