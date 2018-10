Affaire Lactalis : 8000 tonnes supplémentaires de lait contaminé aux salmonelles

Nouveau rebondissement dans l’affaire Lactalis, où des bébés ont été contaminés aux salmonelles via la consommation de lait infantile. Selon l’Association des familles victimes du lait contaminé aux salmonelles (AFVLCS), 8 000 tonnes de poudre de lait fabriquées dans l’usine Lactalis de Craon (Mayenne) auraient échappé aux opérations de rappel des produits. Une poudre de lait destinée, toujours selon l’AFVLCS, aux préparations industrielles pour adultes, comme les glaces, les pâtisseries ou les entremets.

"Pourquoi les services de l’État se sont-ils limités aux produits infantiles ?"

"Fabriquée dans les mêmes tours de séchage, cette poudre de lait ne peut pas être vierge de tout soupçon de contamination. Pourquoi les services de l’État se sont-ils limités aux produits infantiles ? Pourquoi Lactalis n’a-t-il pas procédé aux retraits et rappels de ces produits potentiellement contaminés aux salmonelles ?" s’interroge Quentin Guillemain, président de l’association de victimes. L’organisme affirme avoir obtenu ces informations via des documents transmis par le préfet de la Mayenne.

C’est désormais un juge d’instruction qui va poursuivre l’enquête sur la contamination de laits infantiles aux salmonelles dont le groupe Lactalis est responsable. Après neuf mois d'enquête préliminaire, le pôle santé publique du parquet de Paris a décidé d’ouvrir une information judiciaire contre X pour "tromperie sur les qualités substantielles des marchandises", "blessures involontaires ayant entraîné une incapacité de travail inférieure ou égale à trois mois" et "inexécution par un exploitant du secteur alimentaire de procédures de retrait ou de rappel d'un produit préjudiciable à la santé".

Près de 300 plaintes ont été déposées

Le parquet de Paris a jugé que les investigations devaient "se poursuivre dans un autre cadre juridique" plus adapté, après avoir analysé des milliers de documents saisis lors de perquisitions sur quatre sites de Lactalis. Au total, 53 nourrissons ont été atteints de salmonellose en France fin 2017 après avoir bu du lait infantile sorti de l’usine de Craon, en Mayenne, laquelle a d’ailleurs récemment repris son activité. Près de 300 plaintes ont été déposées contre le groupe Lactalis.

Le 29 août dernier, les parents d'un enfant ayant consommé du lait infantile contaminé aux salmonelles ont aussi déposé plainte pour "dissimulation de preuves". Cela fait suite au vol de trois ordinateurs et d’une tablette lors d'un cambriolage d’une annexe parisienne de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), l'un des services en charge de l'enquête sur du scandale sanitaire qui touche le groupe laitier.

Dissimulation de preuves

Quentin Guillemain a appelé en février au boycott, toujours d’actualité, des produits Lactalis encore commercialisés en grandes surfaces. Sur Twitter, il évoque "la rupture de confiance" entre les parents et la marque. A ce titre et au nom des familles, il appelle "les consommateurs à éviter d'acheter et de consommer les produits des marques de Lactalis actuellement en vente en France et à l’étranger".



Plus d’une centaine de plaintes de parents en colère ont été déposées par son intermédiaire, plus celle pour "dissimulation de preuves". "Notre but, c’est de faire en sorte que les preuves de cette affaire ultra-sensible arrêtent de disparaître. Qui a volé ces documents ? Dans quels buts ? L’usine où le lait a été contaminé a repris sa production, alors qu’elle aurait du être sous scellés. Le jour où les investigations vont vraiment commencer, il ne restera plus rien", nous confiait récemment le jeune père de famille.

Une infection par les salmonelles peut devenir très grave, voire mortelle

L’infection par des bactéries du genre Salmonellose se manifeste par une gastro-entérite, parfois aigüe, qui se résout généralement spontanément en quelques jours. Toutefois, les conséquences peuvent être graves chez certaines populations sensibles, notamment les personnes atteintes de malnutrition, souffrant de certaines maladies (achlorhydrie, hypochlorhydrie ou maladie néoplasique), sous traitement contre l’acidité gastrique, ou encore sous antibiothérapie à large spectre.



Enfin, chez les nourrissons ainsi que chez les personnes au système immunitaire affaibli (maladie auto immune, immunosuppressive, traitement médical immunosuppresseur, etc.), une infection par les salmonelles peut devenir très grave, voire mortelle. "On parle de 53 nourrissons contaminés, mais ce chiffre ne correspond pas à la réalité", estime Quentin Guillemain. "Il faut y ajouter tous ceux qui n’ont pas fait de réaction, tous ceux qui n’ont pas fait d’analyse, tous ceux dont les parents n’ont pas porté plainte parce que cela coûte de l’argent… Pour moi, tous les nourrissons qui ont ingéré du lait infantile contaminé aux salmonelles sont des victimes de Lactalis. On parle donc de centaine d’enfants", conclut-il. Et de combien d'adultes ?