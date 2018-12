Migraine : une nouvelle cause identifiée par des chercheurs français

La migraine est une maladie répandue qui touche environ 15% de la population mondiale et entre 6 et 10 millions de Français. Bientôt, ce chiffre pourrait largement diminuer puisque des chercheurs français ont identifié une nouvelle cible potentielle afin de traiter cette maladie neuro-vasculaire. Le caractère héréditaire des migraines était connu mais les mécanismes, eux, restaient encore inconnus. Ils ont publié leurs résultats dans la revue Neuron.

Réguler l’activité électrique des neurones

Les chercheurs du CNRS, d’Université Côte d'Azur et de l’Inserm ont identifié l’une des origines des migraines : des petits canaux présents dans notre cerveau, appelés canaux ioniques. Ils ont pour rôle de créer et contrôler l’activité électrique entre nos neurones afin de s’assurer qu’ils puissent bien communiquer. L'un en particulier, le canal "Tresk", qui joue un rôle inhibiteur sur l’activité électrique.

Or, les chercheurs ont découvert, dans les formes génétiques de la migraine, que ces canaux présentent des dysfonctionnements. Le canal "Tresk" va alors se scinder en deux protéines, sous l’effet d’une mutation d’un gène : l’une est inactive tandis que l’autre va stimuler l’activité des neurones. L’activité électrique n’est alors pas suffisamment contrôlée et les neurones sont stimulés, surexcités, conduisant à l’apparition d’une migraine.

Des tests de traitement dès janvier

Cette découverte a conduit les chercheurs à cibler les canaux ioniques afin de prévenir le déclenchement de migraines. "Le but de ces médicaments serait de venir activer ces canaux, ce qui entraînerait un frein sur l'activité électrique des neurones impliqués dans la crise de migraine", précise Guillaume Sandoz, directeur de recherche au CNRS et co-auteur de l’étude. "Il y a un vrai espoir d'élaborer de vrais anti-migraineux. Il faut savoir que dans certains cas, les patients savent qu'ils vont avoir une migraine parce qu'ils ont des 'auras'. On pourra donc prévenir la mise en place de la migraine."

Un brevet a été déposé par les chercheurs qui vont maintenant travailler pour mettre au point un traitement efficace qui puisse agir sur ce mécanisme. Ils ont déjà connaissance d’une molécule qui agit sur ces canaux et vont commencer, dès le début de l'année prochaine, à la tester sur des rats. Ils prévoient même, dans un an, de la tester chez l’homme. Si tout se passe bien, un traitement pourrait apparaître d’ici cinq ans.

De la nécessité de trouver un traitement efficace

Actuellement, les traitements utilisés pour lutter contre la migraine ont été mis en place pour traiter d’autres maladies, tels que les antiépileptiques ou les antidépresseurs. En outre, d’autres médicaments, tels que les triptans, peuvent engendrer d’autres migraines s’ils sont trop consommés. L’intérêt d’un traitement ciblé et efficace est alors grand. "Trouver ce qui régule le mécanisme de la migraine et avoir une cible précise pour un éventuel traitement constituerait une véritable avancée ", ajoute Guillaume Sandoz.