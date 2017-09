Formes chroniques

Migraines : tous les patients ont des problèmes de mâchoire

Des dysfonctions de l’articulation temporo-mandibulaire (ATM) seraient impliquées dans les migraines.

Les migraines sont courantes, parfois invalidantes. Et pour de nombreux patients, elles sont même devenues une fatalité. Les traitements s’appuient souvent sur des médicaments qui traitent plus les symptômes que les causes réelles, encore mal connues.

Pour tenter d’agir sur l’origine des migraines, les ostéopathes manipulent, entre autres, la mâchoire. Une étude de la Fondation de recherche de Sao Paulo (Brésil) pourrait leur donner raison.

Dans un article publié dans la revue Journal of Manipulative and Physiological Therapeutics, des chercheurs brésiliens ont montré que les patients souffrant de migraines chroniques souffraient également de problèmes au niveau de l’articulation temporo-mandibulaire (ATM), l’articulation située devant le canal auditif, et qui relie la mâchoire au reste du crâne.

Trois fois plus de problèmes de mâchoire

« Notre étude suggère que les patients migraineux chroniques, qui souffrent donc d’attaques plus de 15 jours par mois, sont trois fois plus susceptibles de déclarer des symptômes sévères au niveau de l’ATM que les migraineux épisodiques », explique Lidiane Florencio, l’une des auteurs de l’étude.

Pour obtenir ces résultats, les chercheurs ont recruté 21 personnes souffrant de migraines chroniques, 32 présentant des formes épisodiques et 32 personnes sans passé de migraine. Ils ont notamment remarqué que des signes de troubles au niveau de l’ATM s’observaient chez 54 % des non-migraineux, contre 80 % chez les épisodiques et 100 % chez les chroniques.