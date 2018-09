Migraine : huit solutions pour s'en débarrasser

Affliction de plus en plus fréquente, notamment en raison de notre addiction aux écrans, la migraine affecte 7 à 8 millions de personnes en France, dont les trois quarts sont des femmes. Quand elle frappe, elle peut vous clouer au lit pendant des heures, vous empêchant de faire quoi que ce soit d’autre que vomir. Si elle finit le plus souvent par passer d’elle-même, voici 8 conseils facilement applicables afin d’en venir à bout de plus vite possible.

1/ Buvez de l'eau

Le plus souvent, vous avez mal à la tête car vous êtes déshydraté. Pensez bien à boire tout au long de la journée pour éviter les migraines. Pour ce faire, le plus simple est d’avoir constamment une bouteille d’eau dans votre sac ou sur votre bureau.

2/ Appliquez un gant d'eau froide sur votre front

Simple et efficace, un gant humide à l’eau froide sur votre front vous aidera à faire passer la douleur. Fermez les yeux et appliquez le dans le noir et au calme jusqu’à ce que vous vous sentiez mieux.

3/ Pensez cryothérapie

Si vous avez mal au niveau du front et des tempes, appliquez-y du froid. Celui-ci provoquera une vasoconstriction des vaisseaux dilatés, soulageant ainsi les symptômes. Enveloppez des glaçons dans un linge et frictionnez la zone douloureuse.

4/ Pensez chaud

Quand la douleur est située à l’arrière de la tête, elle peut être due à un ancien traumatisme au niveau des cervicales se réveillant sous l’effet de la fatigue ou d’une tension nerveuse. Dans ce cas-là, au contraire de la cryothérapie, réchauffez votre nuque pour soulager les muscles situés à la base de votre tête. De nombreuses solutions faciles s’offrent alors à vous : coussin de noyaux de cerises à réchauffer au micro-ondes, sèche-cheveux, bouillotte traditionnelle…

5/ Appliquez de l’huile essentielle sur vos tempes

Si une crise survient en pleine journée et que vous n’avez pas le temps d’aller vous reposer, utilisez un baume du tigre (mélange de camphre et de menthol) ou un roll-on aux huiles essentielles (à la menthe poivrée ou à la lavande). De nombreuses boutiques bio et pharmacies en vendent à partir de six euros. Appliquez le produit de votre choix sur les tempes et la nuque en massant doucement.

6/ Massez-vous

Parfois masser ses tempes ne suffit pas. Les coudes posés sur la table, les mâchoires relaxées, la bouche entrouverte, posez votre indexe à la hauteur de la jointure des mâchoires et faites de petits cercles allant de l’intérieur à l’extérieur, jusqu’au lobe de l’oreille. Vous pouvez également pétrir la peau de votre nuque avec trois doigts, accompagnant le massage d’un léger mouvement de tête. Dernière option possible : partez des trapèzes autour du cou et remontez avec vos deux mains jusqu’aux oreilles.

7/ Avalez votre paracétamol avec une tasse de café sucré

En plus de votre doliprane classique, buvez du café. Associée au paracétamol, la caféine, qui contracte les vaisseaux dilatés, cause fréquente des mots de tête, accélère son absorption et augmente son efficacité. Pensez bien à sucrer votre café, l’apport de sucre permettra également de palier à une éventuelle hypoglycémie, peut-être à l’origine de votre migraine.

8/ Méfiez-vous des écrans

Si la migraine vous prend à la maison, laissez tomber les écrans, sans doute à l’origine de votre mal de tête. Si vous êtes au bureau, fermez très lentement les paupières toutes les 15 minutes puis rouvrez-les tout aussi lentement. Répétez ce geste au moins dix fois dans la journée. Pensez aussi à ciller régulièrement. Par ailleurs, de nombreux filtres et applications existent afin de protéger vos yeux des ordinateurs. Les logiciels Redshift ou Desktop Lighter, par exemple, ajustent la température de la couleur de votre écran. Enfin, pour ceux qui veulent absolument consulter leur smartphone en s’endormant, bien que ce soit fortement déconseillé par les médecins, l’application Screen Filter permet d’appliquer un filtre d’assombrissement sur les écrans de téléphones.