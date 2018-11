Toxi-score : bientôt un logo pour repérer les substances cancérigènes dans ce que vous achetez ?

Ce mercredi 21 novembre, la Ligue contre le cancer a révélé sa volonté de créer un Toxi-Score. Le but : signaler aux consommateurs les produits qui sont cancérigènes. Sur le même principe que le Nutri-Score, l’évaluation du Toxi-Score devrait aller de la lettre A (vert) au E (rouge), en fonction de la toxicité de la marchandise.

Une épidémie industrielle

"En France, 40% des cancers pourraient être évités", explique dans Le Parisien Christophe Leroux, directeur de la communication de la Ligue contre le cancer. "En 2013, il y avait 1 000 nouveaux cas par jour, en 2017, 1 100. On a eu une hausse de 10% en quatre ans. Qu'est-ce qui se passe ? Il y a une épidémie, une épidémie industrielle. Il faut réagir", insiste-t-il. Son association compte présenter le projet à la ministre de la Santé Agnès Buzyn.



Maquillage, cosmétiques, vêtements, meubles, décoration… De nombreux produits du quotidien sont de véritables poisons pour le corps humain. Selon une nouvelle enquête de 60 millions de consommateurs, certaines marques de couches pour bébé contiennent par exemple du glyphosate, des pesticides, des dioxines ou encore des composés organiques volatils ou halogénés (COV). Une autre étude menée par l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail (Anses) a récemment révélé que les protections féminines contenaient des particules de pesticides.

Quatre cancers sur dix sont directement liés à l’environnement

Pourtant, en France, seuls les ustensiles ménagers comportent des indications sur la présence de substances toxiques. "Auparavant, on pensait qu'une action de prévention du cancer mettait 20 ou 25 ans à produire des effets. Mais aujourd'hui, on sait que ça peut être rentable immédiatement, y compris politiquement", argumente encore Christophe Leroux. En France, les nouveaux cas de cancer en 2017 sont estimés à 400 000 et les décès à 150 000. Quatre cancers sur dix sont directement liés à l’environnement, et pourraient donc être évités.



Selon le CIRC, un homme sur cinq et une femme sur six dans le monde développeront un cancer au cours de leur vie, et 18,1 millions de nouveaux cas de cancer ont ou seront détectés en 2018. L’organisation estime à 9,6 millions le nombre de décès dus à la maladie pour cette même année.