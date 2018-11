Biopsie liquide : détecter les cancers grâce à une prise de sang

Près d’un décès sur six dans le monde est lié au cancer d’après l’Organisation mondiale de la santé. Les prévenir est possible grâce au dépistage. Lorsque le cancer est détecté tôt, il peut être mieux soigné, mais dans certains cas, il faut que la tumeur soit suffisamment grosse pour pouvoir être repérée.

Des chercheurs de l’Institut de recherche sur le cancer de Cambridge au Royaume-Uni sont peut-être en train de révolutionner ces dépistages. Ils ont mis au point un test sanguin qui permet de dépister huit cancers.

Finding traces of brain tumours in the bloodstream is tough. Our scientists are testing techniques that might make this easier: https://t.co/V5vwUJboYI pic.twitter.com/KFN3S7LUPO