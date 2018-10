La dépression a progressé en France depuis 2010 : qui sont les plus touchés ?

Après une stabilité observée entre 2005 et 2010, la prévalence de la dépression a augmenté de 1,8 points sur la période 2010-2017, selon une nouvelle étude de Santé Publique France. Cette augmentation concerne davantage les femmes (+3 points), les 35-44 ans (+4 points), les chômeurs (+5 points) et les individus déclarant de faibles revenus (+3 points).



La dépression est décrite comme un faisceau de symptômes dont l’humeur (tristesse, perte de plaisir ou anhédonie) n’est qu’une dimension aux côtés de fonctions instinctuelles (sommeil, appétit et libido) et de fonctions cognitives et motrices fortement altérées. "Par ailleurs, pour que le syndrome soit pathologique, il faut que soient objectivées une souffrance clinique et/ou une altération des fonctionnements professionnels, familiaux et sociaux de la personne", précisent les experts Astrid Chevance et Raphaël Gaillard.

La prévalence de la dépression est estimée à 9,8%

En 2017, parmi les personnes âgées de 18 à 75 ans, la prévalence de la dépression était estimée à 9,8% et était deux fois plus élevée chez les femmes (13,0%) que chez les hommes (6,4%). La prévalence apparaissait la plus élevée entre 18 et 44 ans (environ 11,5%) puis diminuait de façon linéaire à partir de 45 ans. Chez les hommes, elle était maximale entre 18 et 34 ans et chez les femmes entre 35 et 44 ans.



Les individus avec un statut socio-économique défavorisé présenteraient un risque 1,8 fois plus important de faire une dépression que ceux venant d’un milieu favorisé. Les événements de vie comme les ruptures affectives (divorce, veuvage) accroîtraient aussi les risques de dépression.

Les hommes cadres apparaissaient les moins touchés

Parmi les personnes qui travaillent, le taux de prévalence de la dépression était de 8,2%. Les secteurs les plus touchés étaient l’hébergement, la restauration ainsi que les activités financières et d’assurance. Les professions intermédiaires et les employés présentaient les plus fortes prévalences de dépression (environ 12% chez les femmes vs 6% chez les hommes). Les hommes cadres apparaissaient les moins touchés (4,5%).



"Le milieu du travail étant un environnement favorable pour développer des actions de promotion et de prévention en santé mentale, ces résultats devraient permettre d’orienter des actions de prévention notamment dans les secteurs d’activité les plus touchés", précisent les experts.

Peur de perdre leur emploi

Concernant les facteurs psychosociaux au travail, le risque d’avoir eu une dépression au cours des 12 derniers mois était plus élevé chez les hommes et les femmes actifs occupés ayant, au cours de l’année écoulée, eu peur de perdre leur emploi, ayant été victime de menaces verbales, d’humiliations ou d’intimidation et ayant été frappés ou blessés physiquement.



L’OMS (Organisation mondiale de la Santé) estime que les troubles dépressifs représentent le 1er facteur de morbidité et d’incapacité sur le plan mondial. Ainsi, on compte plus de 300 millions de personnes souffrant de dépression dans le monde, un chiffre en augmentation de plus de 18 % par rapport à 2005.

Les symptômes d’une dépression

Selon l’INPES, les symptômes d’une dépression se caractérisent par : vivre une période d’au moins deux semaines consécutives en se sentant triste, déprimé ou sans espoir, pratiquement toute la journée, presque tous les jours ; vivre une période d’au moins deux semaines consécutives en ayant perdu intérêt pour la plupart des choses, pratiquement toute la journée, presque tous les jours ; se sentir épuisé ou manquer d’énergie plus que d’habitude ; avoir pris ou perdu au moins cinq kilos ; avoir plus que d’habitude des difficultés à dormir ; avoir beaucoup plus de mal que d’habitude à se concentrer ; avoir beaucoup pensé à la mort ; avoir perdu intérêt pour la plupart des choses comme les loisirs, le travail ou les activités qui donnent habituellement du plaisir.



Au-delà de ces symptômes, sachez que toute rupture prolongée avec ses habitudes, quelles qu'elles soient, doit alerter.

