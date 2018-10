La cigarette électronique est toxique pour les poumons

Les ingrédients aromatisants et additifs contenus dans les cigarettes électroniques peuvent augmenter altérer la fonction pulmonaire, selon de nouvelles recherches. L'étude, publiée dans l'American Journal of Physiology, a également révélé que l'exposition à court terme aux e-cigarettes était suffisante pour causer une inflammation pulmonaire similaire ou pire que celle observée avec la consommation traditionnelle de cigarettes.



Les e-cigarettes distribuent une vapeur dérivée de produits chimiques liquides dans une cartouche rechargeable. Les recharges contiennent généralement du propylène glycol, de la nicotine et souvent des arômes. Le propylène glycol, un additif alimentaire incolore et inodore, se trouve dans de nombreux aliments et boissons transformés. Soumis à de strictes règlementations, il est également utilisé comme solvant dans de nombreux produits pharmaceutiques.

Les chercheurs ont étudié plusieurs groupes de souris qui ont été exposées quatre fois par jour à diverses combinaisons de produits chimiques. Chaque séance d'exposition était séparée par des intervalles de 30 minutes sans fumée.

Différentes substances toxiques

Un groupe a été exposé à la fumée de cigarette ("cigarette"). Un autre à de la vapeur de cigarette électronique contenant du propylène glycol et du glycérol végétal, un liquide inodore dérivé d'huiles végétales ("propylène"). Un troisième a été exposé à de la vapeur de cigarette électronique contenant du propylène glycol et de la nicotine ("propylène + nicotine") et un quatrième

a été exposé à de la vapeur de cigarette électronique contenant du propylène glycol, de la nicotine et un arôme de tabac ("arôme").



Les groupes "cigarette" et "cigarette électronique" ont été comparés à un groupe témoin exposé à de l'air de bonne qualité. Certains animaux de chaque groupe ont été exposés à de la fumée de cigarette à court terme ou à de la vapeur de cigarette électronique (trois jours), tandis que d'autres ont été exposés pendant une période plus longue (quatre semaines).



L'équipe de recherche a constaté une augmentation des marqueurs de l'inflammation, de la production de mucus et de la fonction pulmonaire altérée dans les groupes "propylène", "propylène + nicotine" et "arômes" après trois jours. Cependant, le groupe "propylène" a montré moins d'effets négatifs avec une exposition à long terme, ce qui suggère que l'additif seul ne provoque qu'une irritation temporaire qui finit par disparaître avec l'utilisation continue.

Le problème des arômes

De plus, deux protéines responsables de l'inflammation sont devenues élevées uniquement dans le groupe "arome", ce qui indique que certains des nombreux composants aromatisants sur le marché peuvent ne pas être sûrs, même pour une utilisation à court terme.



L'état des groupes "e-cigarette" par rapport au groupe "cigarette" a surpris les chercheurs. Le niveau de stress des cellules dans le groupe "arôme" était égal ou supérieur à celui du groupe "cigarette". "Les effets nocifs observés dans les poumons exposés aux vapeurs de e-cigarette soulignent la nécessité d'étudier plus avant la sécurité et la toxicité de ces dispositifs en expansion dans le monde entier", concluent les chercheurs.