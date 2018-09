Fibromyalgie : une inflammation du cerveau démontrée pour la première fois

Des chercheurs ont découvert pour la première fois, une inflammation généralisée du cerveau chez des patients atteints de fibromyalgie*, une affection mal comprise. De quoi développer de nouvelles thérapies. Leur rapport a été publié dans la revue Brain, Behavior and Immunity.



"Trouver des changements neurochimiques objectifs dans le cerveau des patients atteints de fibromyalgie devrait aider à réduire la stigmatisation persistante à laquelle de nombreux patients sont confrontés. On leur dit souvent que leurs symptômes sont imaginaires et qu'ils n'ont rien", se félicite Marco Loggia, directeur de la recherche.

Le diagnostic de la fibromyalgie reste difficile à établir

La douleur chronique est le symptôme principal de la fibromyalgie. Les autres symptômes (fatigue, perturbation du sommeil, pertes de mémoire, etc.) diffèrent d’un patient à l’autre et évoluent au fil du temps. Malgré l’identification de ces manifestations cliniques, le diagnostic de la fibromyalgie reste difficile à établir. À ce jour, aucun examen de laboratoire ou radiologique ne permet de l’affirmer.



20 patients fibromyalgiques et 14 volontaires témoins ont donc été analysés lors d'une première équipe. Dans le même temps, un autre groupe de chercheurs avait constitué une cohorte de 11 patients et un nombre égal de participants témoins. Les scientifiques ont comparé leurs données pour en tirer des conclusions communes.

Activation des cellules gliales dans plusieurs régions du cerveau

Au final, l'activation des cellules gliales dans plusieurs régions du cerveau des patients atteints de fibromyalgie était significativement plus importante que chez les participants témoins. Dans le système nerveux, les cellules gliales sont les cellules qui forment l'environnement des neurones. "L'activation des cellules gliales que nous avons observée dans nos études libère des médiateurs inflammatoires dont on pense qu'ils sensibilisent les voies de la douleur et contribuent à des symptômes comme la fatigue", conclut Marco Loggia.



*La fibromyalgie toucherait entre 2 à 5% de la population française, selon l'association Fibromyalgie France, et autour de 4 millions d’adultes aux Etats-Unis. Si l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a reconnu la fibromyalgie comme une maladie en 1992, ce n’est toujours pas le cas en France. Pourtant, on a trouvé les premiers écrits sur ce syndrome dans les années 1700.

Pour en savoir plus, voici notre émission "L'homme glial, un nouveau regard sur le fonctionnement du cerveau"