Octobre rose : les diabétiques ont 5% plus de risques de développer un cancer du sein

Le diabète a été associé à un risque accru de développer un certain nombre de cancers. Dans la même optique, les chances de survie des diabétiques atteints d’un cancer sont plus faibles que la moyenne. Ces résultats sont extraits d'une vaste étude qui a analysé les parcours médicaux de plus de 457 473 personnes atteintes de diabète de type 2, pendant sept ans en moyenne. Entre 1998 et 2014, 227 505 membres de la cohorte ont développé un cancer.



Concernant les cancers les plus courants, les personnes atteintes de diabète courent 20% plus de risques de développer un cancer colorectal et 5% plus de risques de développer un cancer du sein que leurs homologues sans diabète. Les diabétiques atteints d'un cancer s'en tirent également moins bien, avec 25% et 29% plus de risques de mourir que leurs pairs non diabétiques.

Cancer du pénis, des reins, du foie...

Le diabète a été clairement relié à un risque plus élevé de cancer du foie (les personnes atteintes de diabète étaient 231% plus susceptibles de recevoir un diagnostic de cancer du foie que celles qui n'avaient pas d'antécédents de diabète au cours de la période étudiée), du pancréas (119%), de l'utérus (78%), du pénis (56%), des reins (45%), de la vésicule biliaire (32%), de la vessie (20%), de l'estomac (21%) et de l'urètre (22%).

De plus, chez les personnes atteintes de diabète, le taux de mortalité était plus élevé pour les cancers de la prostate (29% plus élevé), du sein (25%) et du côlon (9%).

Les résultats indiquent également que les cancers du pancréas et du poumon sont un problème croissant chez les personnes atteintes de diabète de type 2. Sur une période de 10 ans, les diabétiques ont montré une augmentation de 38% plus élevée dans les nouveaux cas de cancer du pancréas et de 30% plus élevée dans l'incidence du cancer du poumon.

Un risque réduit de cancer de la prostate

En revanche, les personnes atteintes de diabète présentaient un risque réduit de cancer de la prostate (18%) comparativement à leurs homologues non diabétiques. "Le diabète et le cancer partagent certains facteurs de risque qui pourraient contribuer à ces associations, y compris l'obésité, le tabagisme et l'alimentation", nuancent également les auteurs de l’étude.



Le diabète se caractérise par une hyperglycémie chronique, c’est-à-dire un excès de sucre dans le sang et donc un taux de glucose (glycémie) trop élevé. Il existe un diabète de type 1 et un diabète de type 2, qui désignent des variations de la maladie.

Plus de 415 millions de personnes dans le monde vivent avec le diabète, soit l'équivalent d'un adulte sur 11. On devrait atteindre 642 millions de malades en 2040. En France, le diabète touche près de 3,3 millions de personnes, soit 5% de la population (Institut de veille sanitaire ; chiffres de 2015). En 2015, le diabète a été la cause directe de 1,6 million de décès.