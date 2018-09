Obésité : les régimes riches en sucre sont aussi efficaces pour perdre du poids

Souvent pointés du doigts, on a tendance a vouloir totalement éradiquer les méchants glucides de son alimentation lorsque l’on entreprend un régime. Pourtant, une étude publiée dans Nutrients démontre que les régimes riches en glucides peuvent réduire le poids, la graisse corporel et améliorer le taux d’insuline chez les personnes en surpoids.

Les glucides végétales

Attention toutefois, cette étude ne préconise pas un régime à base de sucre transformé, mais une alimentation contenant des glucides d’origine végétale, soulignant ainsi l’importance des fruits et des légumes dans une alimentation saine.

Menée pendant 16 semaines par les chercheurs du Physicians Committee for Responsible Medicine, cette étude a nécessité deux groupes distincts. Le premier a suivi un régime à base de plantes riches en glucides et faibles en gras et à évité tous les produits d'origine animale et les huiles ajoutées. Le deuxième groupe témoin, n’a pas modifié son alimentation qui comprenait de la viande et des produits laitiers. Tous les participants ont gardé leurs pratiques sportives habituelles.

À la fin de l'essai, l'indice de masse corporelle (IMC), le poids corporel, la masse grasse, le volume de graisse viscérale et la résistance à l'insuline ont diminué de façon significative dans le groupe des personnes effectuants le régime à base de plante. Il n'y a en revanche pas eu de changement significatif dans le groupe témoin.

Les résultats de l'étude corroborent les conclusions de recherches précédentes selon lesquelles un régime à base de plantes et riche en glucides peut contribuer à la régulation du poids et également réduire le risque de diabète de type 2. Ces glucides végétales sont également riches en fibres, et permettent un meilleur transit ainsi qu'une bonne digestion.

Fruits, légumes et graines : bons pour la santé

"Les régimes à la mode font souvent craindre les glucides. Mais la recherche continue de montrer que les glucides sains - provenant des fruits, des légumes, des haricots et des grains entiers - sont le carburant le plus sain pour notre corps ", a affirmé Hana Kahleova, M.D., Ph.D., directrice de la recherche clinique du Physicians Committee for Responsible Medicine.

Les fruits et légumes, en plus d’être bons pour le poids, sont connus pour leurs rôle préventif contre le diabète et l’obésité. Ils auraient aussi des effets bénéfiques pour éviter certains cancers, se prémunir contre l’hypertension artérielle ou encore, selon une étude américaine, diminuer le risque d’avc. En France, si la campagne des 5 fruits et légumes par jour a été diffusée massivement ces 20 dernières années, un Français sur 4 seulement suivrait ces recommandations.