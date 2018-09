Alimentation : avec ce régime extrême, ils n'ont jamais été aussi heureux

L’histoire est rapportée par le site 7sur7.be. Un couple aurait trouvé le bonheur grâce à un régime alimentaire basé majoritairement sur des fruits. "Je suis beaucoup plus heureuse qu'avant", raconte Tina Stoklosa, 39 ans. "Toute ma vie, j'ai dû lutter contre mes problèmes de poids. Tout est fini, je ne changerai plus jamais de régime", affirme-t-elle.

Il y a cinq ans, la trentenaire cherche à faire un petit régime avant les fêtes de fin d’année. Elle tombe alors sur une diète basée sur la consommation de fruits. Une semaine plus tard, elle note que cette nouvelle manière de manger la rend plus heureuse et lui donne un air plus jeune, à condition de varier les fruits consommés et de ne manger que ceux qu’elle aime.

Entre 2000 et 4000 calories par jour

Deux ans plus tard, elle s’installe à Bali, ou elle rencontre son fiancé, Simon Beun, un jeune belge de 26 ans. Déjà vegan à la base, il adopte le régime de sa dulcinée. Depuis lors, le couple consomme entre 2000 et 4000 calories par jour, tout en perdant du poids. En plus de ne plus ressentir de symptômes dépressifs, Tina Stoklosa et Simon Beun affirment tomber beaucoup moins malade qu’avant. Dernier avantage : plus besoin de se brosser les dents. "Les fibres des fruits le font pour nous", disent-ils.

Attention cependant, ce régime ultra-fruité ne fournira pas tous les nutriments dont votre corps a besoin. Il manquera de fer (ce qui aura un impact sur votre fatigue ou si vous cherchez à avoir un enfant), et de vitamine B-12 (ce qui peut engendrer des problèmes neurologiques). Une surconsommation de sucre sera aussi conséquente.

Notons aussi qu’il s’agit bien de consommer des fruits entiers, et pas de simple jus de fruits. N’entamez pas ce régime sans en parler à votre médecin. Les agences de santé publique recommandent de manger cinq fruits et légumes par jour.