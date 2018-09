Le régime méditerranéen, c’est bon aussi pour les personnes âgées

Il n’est jamais trop tard pour changer nos habitudes alimentaires. Une étude de l'Institut Neuromed, en Italie, révèle que suivre un régime méditerranéen réduit de 25% le risque de mortalité chez les personnes âgées de plus de 65 ans.

Un régime méditerranéen est riche en fruits, légumes, poissons, légumes secs, huile d'olive et céréales, faible en viande et produits laitiers, et implique une consommation modérée de vin pendant les repas.

Réduction de 25% de la mortalité

5 000 personnes de plus de 65 ans ont été suivies pendant 8 ans. Les chercheurs italiens ont également analysé d'autres études épidémiologiques publiées dans plusieurs pays, se basant au final sur une cohorte de plus de 12 000 participants.

"La nouveauté de notre recherche est d'avoir porté notre attention sur une population de plus de 65 ans", explique Marialaura Bonaccio, épidémiologiste et directeur de l'étude. "Nous savions déjà que le régime méditerranéen est capable de réduire le risque de mortalité dans la population générale, mais nous ignorions s'il en serait de même pour les personnes âgées".

Les nouvelles données extraites par son équipe montrent clairement qu’un régime méditerranéen est associé à une réduction de 25% de la mortalité, toutes causes confondues. L’effet positif persiste si l'on considère spécifiquement la mortalité cardiovasculaire ou cérébrovasculaire.

Consommation modérée de boissons alcoolisées

Licia Iacoviello, responsable du laboratoire d'épidémiologie moléculaire et nutritionnelle à l'Institut Neuromed, précise : "nos recherches considèrent la nutrition dans son ensemble, mais il est intéressant de comprendre quels aliments contribuent principalement à l'effet moteur du régime méditerranéen. Ici, c’est principalement la consommation modérée de boissons alcoolisées."

Les personnes âgées de 60 ans et plus sont actuellement au nombre de 15 millions dans l’Hexagone. Elles seront 20 millions en 2030 et près de 24 millions en 2060. Le nombre des plus de 85 ans passera de 1,4 million aujourd’hui à 5 millions en 2060.