Alimentation : voici quoi manger pour rallonger votre espérance de vie de 30 ans

Gérontologue italo-américain et professeur de biologie, Valter Longo est connu pour ses travaux sur le jeûne thérapeutique, la réponse des gènes et des éléments nutritifs sur le vieillissement cellulaire. Dans un nouvel ouvrage intitulé Le Régime de longévité (Ed. Actes Sud) Valter Longo donne des conseils nutrition pour rallonger son espérance de vie d'au moins 30 ans. La conclusion d'une très longue observation du régime alimentaire de différentes personnes centenaires.

Diminuer sa consommation de protéines animales

Selon lui, il est primordial de réduire sa consommation de protéines animales, afin de favoriser l'ingestion de bonnes graisses : 0,7g de viande par kilo et par jour serait ainsi suffisant. A titre d'exemple, une femme de 60 kg devrait manger 42g de viande par jour et un homme de 80kg devrait se contenter de 56g.

Ce conseil est également valable pour la charcuterie, le fromage et les œufs. Une étude parue dans la revue Frontiers in Cellular Neuroscience en 2016, démontrent que les graisses saturées contenues dans les protéines animales favorisent la prise de poids. De précédents travaux avaient également démontré que les graisses saturées perturbent le fonctionnement cérébral du circuit de récompense et amènent à en consommer davantage.

Valter Longo recommande donc de privilégier le poisson, les fruits de mer, les légumes, les céréales, les fruits secs et l’huile d’olive, en espaçant les trois repas quotidiens (petit-déjeuner, déjeuner et dîner) d'au moins 12h. En effet, selon l'Association américaine de cardiologie, manger par exemple du poisson cru deux fois par semaine réduirait considérablement les risques de maladies cardiaques.

Jeûner 3 à 4 fois par an

Ce spécialiste du jeûne recommande également de jeûner trois à quatre fois par an durant quelques jours et de ne consommer que des potages, des barres de céréales et du thé. Selon lui, cela permet aux organes de se régénérer et de diminuer les risques de maladies cardiovasculaires, diabète ou cancer.

Prudence cependant, Valter Longo précise bien que ces conseils sont valables pour les personnes de moins de 65 ans ayant reçu un avis médical favorable. Parlez-en donc avec votre médecin avant d'entreprendre ce régime alimentaire.