Schizophrénie : quand un antipsychotique ne marche pas, il faut passer d’emblée à la clozapine

La majorité des schizophrènes traités à la bonne dose par un antipsychotique moderne est mise en rémission au bout d’un mois. Mais pour les malades qui résistent au traitement initial (30 à 40%), se pose la question de continuer ce traitement initial ou de le remplacer par un autre antipsychotique moderne.

Une nouvelle étude de stratégie dans la schizophrénie montre que, après un premier épisode psychotique aigu, si un malade ne parvient pas à atteindre une rémission avec un premier antipsychotique à dose efficace (amisulpride), le remplacement par une molécule différente (olanzapine), mais appartenant à la même classe, n’apportera pas d’amélioration : cette substitution n'est pas plus efficace que de poursuivre l’amisulpride.

Par contre, chez ces malades résistant au traitement initial, la prescription de clozapine permet d’obtenir une rémission dans un cas sur 3. Les résultats de l'étude sont publiés dans The Lancet Psychiatry.

L'essai OPTIMIZE (Optimisation du traitement et de la prise en charge de la schizophrénie en Europe) n’est pas un essai classique où l’on cherche à comparer 2 molécules, mais plutôt un essai qui compare 2 stratégies de traitement : poursuite du traitement initial ou substitution par un autre chez les malades non répondeurs.

Il a été mené dans 14 pays européens et en Israël, dans 27 hôpitaux généraux ou cliniques spécialisées. Quatre cent quarante-six patients atteints de schizophrénie ou d’un trouble schizophréniforme ont été traités pendant quatre semaines par amisulpride (jusqu'à 800 mg par jour), un antipsychotique de référence.

Les malades qui n'ont pas obtenu de rémission à quatre semaines ont été tirés au sort, soit pour poursuivre l’amisulpride, soit pour le remplacer par l’olanzapine (20 mg par jour), un antipsychotique différent. C’est cette stratégie qui é été testée pendant une nouvelle phase de six semaines (en double aveugle).

L'équipe de chercheurs a constaté que le passage de l'amisulpride à l'olanzapine en cas d’échec à 4 semaine n'améliore pas le bénéfice clinique : les taux de rémission ne sont pas significativement différents entre ces 2 stratégies de traitement.

