Pourquoi avoir un gros ventre est-il dangereux pour la santé ?

"Objectif ventre plat", "3 kilos de moins en une semaine"… Avant et pendant l’été, les couvertures des magazines sont remplies d’injonctions à arborer un ventre sans graisse sur les plages. La raison première est évidemment esthétique. Mais des professionnels de santé et des chercheurs le confirment : avoir un gros ventre, sans forcément être obèse, peut être dangereux pour la santé.

Mesurer son tour de taille

La graisse abdominale, ou viscérale, s’accumule autour des organes localisés dans l’abdomen. Pour prévenir les risques sur la santé, il faut jeter un oeil au tour de taille. Il y a danger au delà de 88cm de tour de taille pour les femmes, et de 102 pour les hommes, selon le Pr Claire Mounier-Vehier, cardiologue et présidente de la Fédération française de cardiologie au journal 20 Minutes. Pas d’inquiétude donc lorsque l’on arbore uniquement un petit "bidon" ou une petite "bouée", selon les surnoms affectueux donnés à notre ventre.

Quels risques pour la santé ?

Les personnes qui ont un gros ventre souffrent en réalité d’une mauvaise répartition des graisses. Cette graisse sécrète des substances inflammatoires, qui accélèrent le vieillissement des artères. Conséquence : le taux de crises cardiaques, d’AVC, de cancers ou de diabète augmente chez les personnes avec un trop gros tour de taille. Le risque peut même être plus élevé que chez une personnes obèse qui a une répartition des graisses plus uniforme. Car par exemple, lorsque les graisses sont concentrées au niveau des fesses ou des hanches, le risque pour la santé est moindre.

Manger équilibré, faire du sport

Pour perdre son gros ventre, la meilleure solution est de manger équilibré et de pratiquer une activité sportive, mais pas n’importe laquelle. Il faut privilégier celles qui stimulent notre cardio et qui font transpirer, comme la course à pied, le vélo ou encore la natation. Il faut éviter aussi les produits transformés, comme les plats préparés, remplis de perturbateurs endocriniens, qui se logent directement dans notre abdomen... et qui sont très difficiles à en faire partir.