Obésité et diabète

Perdre du poids pourrait soigner le diabète de type 2

La perte de poids a permis à des patients obèses atteints de diabète de type 2 de parvenir à la rémission : 86 % de ceux qui ont perdu plus de 15 kilos, dans le cadre d’une recherche, y sont parvenus.

L’alimentation et le diabète sont souvent liés. Une étude publiée dans la prestigieuse revue The Lancet suggère que pour le diabète de type 2, une perte de poids conséquente permettrait d’obtenir la rémission. Des chercheurs de l’université de Glasgow en Ecosse ont mené une recherche pendant un an auprès de personnes atteintes par ce diabète. 46 % d’entre elles sont en rémission totale.

306 personnes, âgées de 20 à 65 ans, ont participé à l’étude. Leur indice de masse corporelle était compris entre 27 et 45 – 45 étant une obésité morbide. Certains de ces participants étaient diabétiques depuis six ans. 149 d’entre eux ont suivi un programme de perte de poids. Pendant trois mois, ils ont tenu un régime strict (entre 825 et 853 calories par jour, ce qui est très bas), puis une phase de stabilisation et de réintroduction alimentaire de deux à huit semaines. Ils n’ont cependant pas modifié leur activité physique. La perte de poids moyenne a été de dix kilos, contre 1 kilo pour les autres.

Plus la perte est grande, plus les chances de guérir le sont

57 % des personnes qui ont perdu entre 10 et 15 kilos n’avaient plus de diabète à la fin de l’étude. Ce taux montait à 86 % pour les personnes dont la perte de poids a été supérieure à 15 kilos. « Notre étude montre que même si on a un diabète de type 2 depuis six ans, la rémission est possible », explique Michael E. J. Lean, directeur de ce travail. Le suivi de ces patients va durer encore quatre ans afin d’évaluer les résultats à long terme.

Dans l’immédiat, cette étude montre que la masse grasse du corps est fortement liée au diabète, et qu’en la prenant en charge, les chances de revenir à une glycémie normale sont réelles.