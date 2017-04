New England Journal of Medicine

Diabète : les Etats-Unis confrontés à une épidémie massive

Ces 10 dernières années, la maladie a augmenté de 4,8 % par an, selon des données de cinq Etats américains.

Les Etats-Unis pourraient bien faire face à un nouveau type d'épidémie : le diabète de type 2. Cette maladie qui se manifeste généralement à l'âge adulte chez des personnes de plus de 40 ans en surpoids y est pourtant en forte croissance chez les adolescents, selon une nouvelle étude publiée dans le New England Journal of Medicine. Le DT2 serait même découvert chez des nourrissons.





Pour obtenir ces résultats, les chercheurs ont analysé les données de santé des jeunes de 10 à 19 ans vivant principalement dans cinq Etats américains : Californie, Colorado, Ohio, Caroline du Sud et Washington. Ils ont déterminé que 12,5 jeunes sur 100 000 souffraient de diabète de type 2 en 2011-2012 contre 9 sur 100 000 en 2002-2003. Soit une augmentation de 4,8 % par an, ce qui trahit les ravages de l'obésité chez les jeunes américains. On estime que 17% des jeunes américains souffrent d'obésité aujourd'hui, trois fois plus que dans les années 1970.





Disparités de genres et ethniques

L'augmentation de l'incidence de diabète de type 2 n'est cependant pas la même entre les différents groupes qui constituent ce panel.



Par exemple, les disparités raciales et ethniques sautent aux yeux. Elles existaient déjà en 2003 – puisque l'incidence de DT2 étaient alors de 4,4 sur 100 000 pour les blancs contre 22,6 pour les Amérindiens – mais elles se sont renforcées depuis. En 2012, les blancs possèdent toujours la plus basse incidence et les Amérindiens la plus haute, mais l'écart se creuse, de 3,9 à 46,5 pour 100 000 personnes.

Les personnes blanches sont les d'ailleurs le seul groupe ethnique du panel à n'avoir pas observé d'augmentation de l'incidence de DT2. Parmi les autres groupes, les jeunes d'origine asiatique sont 12,2 cas sur 100 000 à souffrir de diabète de type 2, 18,2 sur 100 000 pour les Latinos, et 32,6 sur 100 000 pour les noirs américains.



Les disparités existent non seulement du côté des groupes ethniques mais aussi entre les genres. Ainsi si l'incidence de DT2 était de sept cas pour 100 000 garçons, et de 11,1 pour 100 000 filles en 2002-2003, il était de 9 cas pour 100 000 garçons et de 16,2 cas pour 100 000 filles en 2011-2012. La croissance est donc plus forte chez les filles que chez les garçons.



Aux Etats-Unis, 75 000 meurent du diabète chaque année. En France, 90% des diabétiques souffrent de DT2.