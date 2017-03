Type 2

Diabète : les femmes qui consomment des édulcorants sont plus à risque

Deux canettes de boissons light par semaine, ou 2 à 3 sucrettes par jour suffiraient à augmenter le risque de diabète de type 2.

Les édulcorants de synthèse exposeraient à un risque de diabète de type 2 (DT2), même à très faibles doses. C'est ce que révèle une étude française présentée au congrès de la Société francophone du diabète qui se déroule du 28 au 31 mars, à Lille. Le mécanisme de cette association reposerait sur une stimulation des récepteurs au sucre et une variabilité du microbiote entretenue par les édulcorants.

Ces travaux menés à l’Institut Gustave Roussy (Villejuif), ont débuté en 1993. Entre cette date et 2011, 61 440 femmes participant à l’étude de cohorte E3N, de la MGEN, ont été suivies. Elles déclaraient consommer 1 à 2 canettes de boissons light par semaine, donc des doses très modérées. Pourtant dès ce niveau, les chercheurs ont mis en évidence des augmentations de risque de développer un DT2 par rapport à des femmes qui ne consommaient pas du tout ce type de boissons.

L’étude s’est depuis poursuivie en s’intéressant plus particulièrement aux édulcorants présents dans l'alimentation, sous forme de sucrettes ou de poudre, ainsi que dans les produits laitiers allégés en sucre.

2 à 3 sucrettes par jour

Les résultats, également publiés dans la revue Annales de Nutrition et Metabolisme, sont étonnants en terme de fréquence et de durée de consommation. Plus les femmes consommaient d’édulcorants sous forme de sucrette ou de poudre, plus elles étaient à risque de développer un DT2, avec un risque relatif de 1,83. Et plus elles en utilisaient depuis longtemps, plus le risque augmentait par rapport à des femmes n’en consommant jamais. Le risque était ainsi doublé chez celles qui consommaient des édulcorants depuis 10 ans.

Bien que les chercheurs ne donnent pas de dose seuil, ils ont cependant constaté qu’il suffisait de 2 à 3 sucrettes par jour pour être à risque. Ces résultats sont indépendants des autres facteurs de risque de développer un DT 2, en particulier le poids, l’IMC…