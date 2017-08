Essai clinique concluant

Reste à montrer que ce type de régime agit de la même manière chez l’homme, et qu’il n’est pas dangereux. Et depuis ces premiers résultats sur la souris, la même équipe a réalisé un essai clinique portant sur une centaine de personnes. Sur un mois, elles étaient invitées à manger normalement (et équilibré) pendant 25 jours, et à répartir 5 jours de jeûne.

L’expérience a déjà porté ses fruits. Après seulement trois mois, des amélioration significatives ont été observées chez les participants qui, au début de l’étude, avaient un taux de sucre important dans le sang. Ce qui suggère que leur pancréas fonctionnait mieux.

Et, de manière importante, aucun des jeûneurs n’a fait état d’effets secondaires particuliers.

Un bénéfice parmi d’autres

Il semblerait donc que le jeûne alterné puisse être un facteur bénéfique dans la gestion du diabète. Cette propriété s’ajoute à d’autres : ce régime favoriserait la perte de poids, et limite donc d’autres pathologies, notamment cardiovasculaires – même si ces propriétés sont encore débattues et contestées par certaines études.

Une étude, toujours en provenance de l’USC, et parue en février dernier dans Science Translational Medicine, avait également montré que ce type de régime favorisait un ralentissement du vieillissement, tout en limitant par exemple les risques de cancers.

1 000 Kcal/jour

Chez nos voisins britanniques, le jeûne alterné a déjà la cote. Le plus prisé est le 5/2, qui consiste, en une semaine, à se restreindre deux jours. Les modalités varient : certains jeûnent deux jours d’affilée, d’autres alternent un jour de restriction et deux ou trois jours d’alimentation normale.

La quantité de nourriture ingérée pendant les périodes de disette varie. Les plus extrêmes se contentent de boire de l’eau, d’autres de se limiter à 500 Kcal/jour. Les chercheurs de l’USC ont, eux, choisi de « mimer » un jeûne en limitant l’apport à un peu plus de 1 000 Kcal.

Même si le jeûne alterné ne fait pas l’unanimité dans la communauté médicale, de plus en plus d’indices penchent en sa faveur. En attendant les conclusions définitives de son innocuité, mieux vaut néanmoins éviter des restrictions trop importantes.