A quoi pensent les bébés ?

Croire que les bébés ne sont pas capables de raisonner, ou qu'ils sont des êtres égocentriques et illogiques, c'est se tromper sur la richesse de l'activité cérébrale et de l'intelligence déjà présentes à cet âge.

Une capacité d'apprentissage plus importante qu’à n'importe quel autre moment de la vie

Même si les bébés peuvent paraître complètement dépendants des autres pour satisfaire leurs besoins, du côté du cerveau, ils sont à un âge où l'apprentissage est le plus important. Ils sont capables non seulement de raisonner, mais aussi d'avoir conscience de leurs envies et de celles des autres.

À cet âge, ils expérimentent tout ce qui se passe dans leur environnement. Ils ne cherchent pas à focaliser leur attention sur une seule chose, contrairement aux adultes, mais ils apprennent et s'adaptent à tout ce qui les entoure.

Une pensée libre et créatrice

Le cerveau des bébés et des jeunes enfants ne possède pas encore les capacités d'inhibition des adultes. Le cortex frontal, cette partie fondamentale dans la régulation de notre comportement, est encore trop immature.

Grâce à par leur fonctionnement cérébral, leurs pensées sont plus créatives : l'enfant n'hésite pas à faire appel à son imagination pour expérimenter de nouvelles choses autour de lui. Plus libres : ils ne connaissent pas le jugement de leurs propres pensées, la critique, et n’ont pas les capacités d'attention ou de concentration sur une seule chose ; comme ils sont hypersensibles à leur environnement, ils apprennent très rapidement et s'ouvrent à toutes les découvertes et plus intuitives : n'ayant pas les capacités de se projeter dans l'avenir, les plus petits vivent dans le présent leurs sensations et leurs émotions immédiates.

Juger les pensées des bébés uniquement sur leur comportement, c'est oublier tout ce qui se passe de fondamental à cet âge pour leur développement.