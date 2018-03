Trop de sel dans l'alimentation fait monter la pression artérielle

Dans cette étude, les régimes de 4 680 personnes ont été analysés sur 4 jours. Les participants, âgés de 40 à 59 ans, ont été recrutés aux USA, au Royaume Uni, au Japon et en Chine. Les résultats sont publiés dans la revue Hypertension.

Une augmentation de 7 grammes de sel (1,2 cuillère a café) au-delà des apports nécessaire sest associée à une augmentation de la pression artérielle de 3,7 mmHg.

Vitamine et minéraux contre le sel ?

Les chercheurs pensaient auparavant que les vitamines et les minéraux contenus dans les fruits et légumes pouvaient contrebalancer les effets néfastes d’une forte consommation de sel, et abaisser la pression dans les artères. L’étude conduite par l’Imperial College de Londres suggère que ce n’est pas le cas.

Ses résultats mettent en évidence une association nette entre hypertension et forte consommation de sel, même chez les personnes ayant un régime sain et équilibré. Les chercheurs conseillent désormais aux différentes populations de contrôler leur consommation de sel et invitent les fabricants à baisser la teneur en sel de leurs produits alimentaires.

Des résultats différents selon les pays

Au Royaume Uni, la limite supérieure recommandée de consommation de sel pour les adultes est de 6 g par jour. L’étude permet de constater que la consommation moyenne de sel au sein de l’étude s’élève à 10,7 g par jour en moyenne, avec plus précisément une consommation moyenne de 8,5 g pour le Royaume Uni, 9,6 g pour les USA, 13,4 g pour la Chine et 11,7 g pour le Japon.



Les chercheurs souhaitent désormais conduire des études à plus long terme et sur un plus grand nombre de personnes.