Hypertension artérielle : sans sel ou régime végétarien, il faut choisir

Les personnes souffrant d’hypertension doivent adapter leur alimentation, soit avec un régime pauvre en sel, soit un régime riche en fruits, légumes et céréales. Mais pas les 2.

Mauvaise alimentation, surpoids, alcool, tabac. Voici des facteurs pouvant entrainer de l’hypertension chez les adultes. Même s’il est toujours difficile d’en trouver une cause précise. L’hypertension se traduit par une augmentation anormale de la pression du sang sur la paroi des artères. Elle peut causer des maladies cardiovasculaires ou des accidents vasculaires cérébraux.

Et pour l’éviter, deux approches diététiques validées sont conseillées : le régime sans sel ou la diète dite DASH (Dietary Approaches to Stop Hypertension), qui existe depuis 1997. Inspiré de l’alimentation des personnes végétariennes, ce régime DASH se compose de fruits et légumes, de céréales et de produits laitiers. La viande rouge est déconseillée, mais remplacée par de la volaille ou du poisson.

Un régime inspiré des végétariens

Une étude, présentée au congrès de l’American Heart Association, montre en quoi combiner les deux peut faire baisser exagérément la pression artérielle. Les chercheurs ont suivi 412 adultes, divisés en quatre groupes, en fonction de leur pression artérielle systolique (pression dans les artères au moment où le cœur se contracte et éjecte le sang). Ces 412 adultes étaient soit au régime sans sel, soit à la diète DASH pendant quatre semaines.

Des risques d’hypotension ?

Les chercheurs ont découvert qu’avec l’un ou l’autre, le résultat est globalement le même. Une baisse significative de la pression artérielle. Mais avec les deux combinés, la pression artérielle est beaucoup plus basse qu’avec un seul type de régime.

Plus l’hypertension de la personne est sévère, plus sa pression artérielle baisse. Et quand celle-ci est trop basse, on fait alors de l’hypotension. L’inverse de l’hypertension, qui a aussi des conséquences néfastes comme des étourdissements ou des troubles de la vision.