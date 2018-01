Retard diagnostique

On peut encore réduire la mortalité du diabète de type 2

Des chercheurs allemands se sont intéressés à la mortalité chez les diabétiques de type 2. Elle serait deux fois supérieure à celui des personnes non-diabétiques.

Grâce aux progrès médicaux, la réduction du taux de mortalité des diabétiques a été très importante dans les cinquante dernières années. Néanmoins, les personnes diabétiques ont un risque de mortalité plus élevé que celui des personnes non-diabétiques.

Des chercheurs allemands ont évalué la différence de risque entre les diabétiques de type 2 et les non-diabétiques. La mortalité des diabétiques de type 2 est deux fois plus élevée selon une étude publiée dans BMJ Open Diabetes Research & Care.

Des risques surtout chez les personnes non-diagnostiquées

Les scientifiques ont utilisé les données d’une enquête nationale de santé réalisée en 1998. Ils ont recontacté 6979 participants entre 2008 et 2011.

Chez les personnes âgées de 45 ans ou plus, le risque de mortalité est 1,82 fois supérieur pour les diabétiques de type 2, diagnostiqués ou non, par rapport aux non-diabétiques. Pour les personnes non diagnostiquées le risque est supérieur: 1,96 contre 1,68 pour les diagnostiqués.

Majoration du risque chez les jeunes

Par ailleurs, cette surmortalité est plus prononcée est plus prononcée chez les jeunes adultes. De même, les hommes non diagnostiqués semblent, au regard des résultats de cette étude, exposés à un risque de mortalité plus élevé.

Pour les chercheurs, il est ainsi nécessaire d’accentuer la prévention du diabète mais aussi de mieux accompagner les patients diabétiques et en particulier les jeunes.

De fait, une détection et un traitement plus précoce du diabète de type 2 permettraient de réduire significativement le risque de complications et de mortalité.