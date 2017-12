Chez les patientes de stade précoce

Cancer du sein : des séances d'acupuncture pour soulager les douleurs articulaires ?

Une nouvelle étude américaine a démontré l'efficacité de l'acupuncture pour apaiser les douleurs articulaires chez les patientes atteintes d'un cancer du sein de stade précoce.

Si l'acupuncture, méthode ancestrale venue de Chine, a fait ses preuves pour traiter de nombreuses douleurs comme les migraine, la fibromyalgie ou les douleurs dorsales, elle pourrait également s'avérer bénéfique pour soulager les douleurs articulaires chez les patientes atteintes du cancer du sein de stade précoce. C'est ce que suggère une récente étude américaine présentée dans le cadre du "San Antonio breast cancer Symposium" au Texas.



Les traitements par hormonothérapie destinés à soigner le cancer du sein appartiennent à une classe de médicaments appelés inhibiteurs de l'aromatase (IA), qui ont pour rôle de bloquer l'action stimulante des oestrogènes sur les cellules cancéreuses. Utilisés à 80% pour traiter un cancer du sein, ces médicaments entraînent de nombreux effets secondaires, dont des douleurs au niveau des articulations.

Effet de soulagement prolongé sur 24 semaines

Menée par le Dr docteur Dawn Hershman, directeur du Programme de cancer du sein au centre de cancérologie de l'université de Columbia à New York, l'étude a été réalisée sur 226 femmes ménopausées atteintes du cancer du sein de stade précoce. Elles ont ensuite été divisées en trois groupes. Un seul des trois groupes s'est vu proposer plusieurs séances d'acupuncture sur une période de 12 semaines, à raison de deux séances hebdomadaires au cours des six premières semaines, puis d'une seule séance par semaine. Au terme de l'expérience, les chercheurs ont constaté que les patientes éprouvaient moins de douleur articulaire au niveau du bras qui avait reçu une véritable séance d'acupuncture. D'après les auteurs de l'étude, les patientes concernées ont ressenti ce soulagement pendant une durée de 24 semaines.



« Ce travail montre clairement que l'acupuncture permet d'obtenir de meilleurs résultats chez ces patientes », a souligne le Dr Katherine Crew, directeur du programme de prévention du cancer du sein clinique à l'université de Columbia et chercheur dans l'équipe d'étude. Ce dernier espère que ces nouveaux résultats influencent la pratique médicale, et que les séances d'acupuncture prescrites dans le cadre d'un traitement par hormonothérapie soient incluses dans les politiques de remboursement des assurances santé.