Hypertension et soleil

Un traitement antihypertenseur provoquerait des cancers de la peau

Une étude publiée récemment par la Danish Cancer Society établit un lien entre l'un des médicaments les plus courants dans l'hypertension et le cancer de la peau.

Une fois de plus, les chercheurs danois ont jeté leur dévolu sur les médicaments antihypertenseurs contenant de l'hydrochlorothiazide pour monter qu’ils seraient impliqué dans l’augmentation du risque de cancer de la peau.

Les chercheurs ont déjà démontré que ce diurétique, qui est l'un des plus couramment utilisés dans le monde, peut augmenter le risque de cancer des lèvres qui est de même type que les cancers épidermoïdes de la peau.

Dans cette nouvelle étude, les médecins ont identifié un lien clair entre l'utilisation de l'hydrochlorothiazide et la possibilité de développer un cancer épidermoïde de la peau.

Risque étonnamment élevé

« Nous savions que l'hydrochlorothiazide rendait la peau plus vulnérable à des dommages causés par les rayons UV du soleil », reconnait Anton Pottegård, l'initiateur de l'étude. « Mais ce qui est nouveau et surprenant, c'est que l'utilisation à long terme de ce médicament entraîne une augmentation significative du risque de cancer de la peau ».

Il existe plusieurs types de cancer de la peau et le carcinome épidermoïde, auquel l'hydrochlorothiazide est maintenant associé, engendre un taux de mortalité très faible.

La nécessité de se protéger contre les UV

Toutefois, ces cancers des lèvres et de la peau sont généralement traités par une opération chirurgicale qui peut provoquer un certain risque de séquelles ainsi qu'un risque faible, mais réel, que le cancer épidermoïde de la peau se propage.

L’équipe de recherche a entamé un dialogue avec les sociétés médicales concernées ainsi qu'avec l'Agence danoise des médicaments à propos de leurs travaux.

Si vous êtes hypertendu et traité avec de l'hydrochlorothiazide et que vous aimer le soleil, il est temps d’acheter de l’écran total.