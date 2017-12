Risque cardiovasculaire

La calvitie, le vieillissement prématuré et les maladies cardiaques sont liés

La calvitie masculine et le vieillissement prématuré sont associés à un risque cinq fois plus important de maladie des coronaires avant l'âge de 40 ans. En comparaison, l'obésité conduit à un risque multiplié par 4.

« L'incidence des maladies coronariennes chez les hommes jeunes augmente mais ne peut être expliquée par les facteurs de risque traditionnels », a conclu le Dr Sachin Patil, l’auteur de cette nouvelle étude sur le vieillissement précoce chez l’homme.

Le vieillissement prématuré et l'alopécie androgénique (calvitie masculine) sont bien corrélés avec l'âge vasculaire indépendamment de l'âge chronologique. Ils sont des facteurs de risque plausibles pour la maladie coronarienne.

L'étude a inclus 790 hommes âgés de moins de 40 ans avec la maladie d'artère coronaire et 1 270 hommes en bonne santé appariés par âge.

Comprendre pour prévenir

Les chercheurs ont constaté que les hommes jeunes atteints de maladie coronaire avaient plus souvent un grisonnement prématuré (50% contre 30%) et une calvitie (49% contre 27%) par rapport aux témoins sains. La calvitie et le vieillissement prématuré sont des prédicteurs les plus forts de la coronaropathie chez les hommes jeunes, devant l'obésité.

Pour le docteur Dhammdeep Humane, auteur principal de l’étude, les résultats doivent inciter à la prévention : « Les hommes concernés devraient recevoir une surveillance supplémentaire vis-à-vis des maladies coronariennes, ainsi que des conseils sur les changements de style de vie, de gestion du stress ».

Attention, ces deux critères ne font pas tout. Les facteurs de risque classiques tels que le diabète, les antécédents familiaux de maladie cardiovasculaire, le tabagisme, un mode de vie sédentaire, des taux élevés de cholestérol et l'hypertension artérielle demeurent responsables de la grande majorité des maladies cardiovasculaires.