Chez l’enfant

Le chien, un remède contre l’eczéma et l’asthme

Deux études montrent que les chiens protègent les enfants de l’apparition d’un eczéma et d’un asthme. Une protection qui interviendrait dès la grossesse.

Avoir un chien protège de l'allergie et améliore la santé. Deux études présentées au congrès annuel de l’American College of Allergy, Asthma and Immunology (ACAAI) montrent les effets bénéfiques du meilleur ami de l’homme contre les allergies.

D’abord, le fait d’avoir un chien à la maison pendant la grossesse protège le nourrisson de l’eczéma allergique. Un effet protecteur qui tend à diminuer à partir de dix ans. La seconde étude montre que les chiens ont un effet protecteur contre le développement d’un asthme. Un effet qui fonctionne aussi chez des enfants déjà allergiques.

Exposition aux allergènes et aux bactéries

Pour leurs recherches, les chercheurs se sont intéressés à deux types de facteurs : l’allergène que l’on retrouve sur les poils de chiens, mais aussi des bactéries qui sont portées par les chiens habituellement.

C’est l’exposition à ces dernières qui semble avoir un effet protecteur contre le développement d’un asthme. Le critère d’exposition retenu est une heure par jour au minimum, avec un chien ou plus, et à l’intérieur de la maison.

Prudence en cas d’allergie

Pour les enfants allergiques aux chiens, il faut toutefois prendre des précautions. Le directeur de l’étude Po-Yang Tsou, explique « Les chercheurs pensent que, pour obtenir cet effet protecteur, l’enfant doit être en contact avec d’autres facteurs que les allergènes de chien et les bactéries transportées par les chiens. » Les allergènes seuls risquent au contraire d’aggraver un asthme.

Les chercheurs rappellent que l’exposition aux allergènes de chien chez les enfants allergiques reste un sujet de préoccupation majeure. Pour limiter les effets de l’allergie, ils recommandent de bien maintenir le chien en dehors des chambres, se laver les mains après l’avoir caressé, ou encore lui faire prendre un bain hebdomadaire.