Un taux de prévalence qui varie selon les ethnies

"Comme chez les enfants, l'incidence des allergies alimentaires chez les adultes est à la hausse dans tous les groupes ethniques", remarquent les auteurs de l'étude. Leurs recherches ont cependant démontré que le taux de prévalence aux allergies alimentaires se révélait plus ou moins important en fonction des ethnies, notamment pour les allergies aux fruits de mer et aux arachides. "Les adultes asiatiques sont 2,1 fois plus susceptibles de déclarer une allergie aux mollusques que les adultes blancs, et les adultes hispaniques présentent une allergie aux arachides 2,3 fois plus fréquente que les adultes blancs", souligne Christopher Warren, chercheur en allergologie et co-auteur de l'étude. Le chercheur insiste par ailleurs sur l'importance pour les adultes de se soumettre à des tests d'allergie en cas de réactions inhabituelles après l'ingestion de certains aliments. "Beaucoup d'adultes croient que les allergies alimentaires affectent principalement les enfants, et donc ne pensent pas à se faire dépister", a-t-il déploré.