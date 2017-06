Epidémiologie

Allergie alimentaire : les crustacés tiennent la première place

Près de 4 % de la population seraient atteints d'allergies alimentaires ou d'intolérances. Les femmes et les Asiatiques seraient les plus touchés.

Œuf, lait, poisson, cacahuètes… Depuis plusieurs années, les experts alertent sur la hausse constante des allergies alimentaires et des intolérances. Une tendance confirmée par une nouvelle étude parue dans The Journal of Allergy and Clinical Immunology. Celle-ci rapporte également que la sévérité des ces allergies se renforce.

Ces travaux menés par une équipe du Brigham and Women Hospital (Etats-Unis) se sont appuyés sur les dossiers médicaux de plus de 2,7 millions de patients ayant consulté un médecin entre 2000 et 2013. Tous ces malades ont réalisé des analyses de sang afin de réaliser des dosages d’IgE, marqueur de l’allergie.

Au total, 97 500 personnes ont été identifiées comme allergiques ou intolérantes à au moins une substance, soit 3,6 % de la population étudiée. La prévalence de ces troubles apparaît plus importante chez les femmes que les hommes (4,2 % contre 2,9 %) et chez les participants originaires d’Asie.