Enquêtes d’opinion

Les Français aiment leurs médecins… mais s’inquiètent pour leur système de santé

Deux enquêtes d'opinion parues la semaine dernière, sur la médecine de ville et l'hôpital public, confirment l'opinion favorable des Français sur les médecins, mais leurs craintes pour l'avenir.

L’opinion a ses constantes. Quand on demande aux Français leurs professions préférées, les représentants politiques arrivent toujours bon derniers, souvent talonnés par les journalistes (trop d’honneur !). Les professions de santé, en revanche, figurent invariablement parmi les plus appréciées. Le dernier baromètre d’opinion du ministère de la Santé (Drees)* ne fait pas exception : interrogés sur leurs médecins de ville, les Français ne tarissent pas d’éloges.

Ainsi, plus de huit personnes sur dix s’estiment satisfaites de la qualité des soins offerts par les médecins généralistes (88 %) et par les spécialistes (81 %). Les quelques 3023 répondants ne s’arrêtent pas là : ils sont la même proportion à apprécier le temps accordé (84 %) et le niveau d’information prodigué (87 %) par leur généraliste. En cas de crise sanitaire, c’est d’ailleurs vers lui que les Français se tourneraient (9 sur 10), loin devant les médias et les politiciens (moins de 1 sur 5). N’en jetez plus.

Un médecin vous manque et tout est dépeuplé

En contrepoint de ce panégyrique, quelques ombres au tableau apparaissent. Mais elles concernent moins les médecins que le système de santé. Ainsi, les problèmes de démographie médicale se font sentir : 3 personnes sur 10 aimeraient avoir plus de généralistes près de chez eux, et la moitié disent manquer de spécialistes (notamment ophtalmologues). Un problème surtout sensible dans les moyens et petits pôles urbains.

Le constat se mitige également lorsque sont pris en compte des critères socio-économiques. « Au-delà des disparités territoriales, les personnes en difficulté financière ou en mauvaise santé sont plus souvent insatisfaites de l’accès aux soins et de leur qualité », notent les auteurs du rapport.

L’hôpital public a de moins en moins la côte



En somme, les médecins aiment leurs médecins de ville, mais commencent à ressentir les failles du système. Et du côté de l’hôpital, qu’en est-il ? Un autre baromètre d’opinion**, publié lui aussi la semaine dernière, apporte des éléments de réponse. Les Français interrogés sont ainsi 72 % à avoir une bonne image des établissements de santé publics, ce qui les situe légèrement au-dessus de la moyenne européenne (70 %).

Si l’image de l’hôpital public reste bonne, elle n’a eu de cesse de se détériorer ces dernières années (- 8 points par rapport à l’année dernière). Et ce n’est là qu’un début. Les trois-quarts des Français pensent que les soins hospitaliers vont se dégrader à l’avenir, et ils ne sont qu’un tiers à faire confiance aux pouvoirs publics pour redresser la situation. Quant à l’insatisfaction suite à un séjour hospitalier, elle flambe : de 9 % en 2015, elle est passée à 20 % cette année.

Mis bout à bout, ces éléments dessinent un système de santé précieux aux yeux des Français et une reconnaissance réelle vis-à-vis des professionnels de santé, mais ils révèlent aussi le sentiment d’un déclin progressif en matière de qualité et d’accès des soins, très net à l’hôpital et plus diffus en ville. Bref, le temps où la France pouvait s’enorgueillir d’avoir le meilleur système de santé au monde semble bien lointain.

* Baromètre d’opinion de la Drees, réalisé auprès de 3023 personnes interrogées fin 2015, Laura Castell et Céline Dennevault (Drees), « Qualité et accès aux soins : que pensent les Français de leurs médecins ? », octobre 2017.

** Sondage Odoxa pour Orange Healthcare, MNH Group, FHF, Le Figaro Santé et France Inter, auprès de 1023 Français interrogés via internet entre les 27 et 28 septembre 2017, « Baromètre santé 360° : Les Français et l’hôpital de demain », octobre 2017.