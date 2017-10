Octobre Rose

Cancer du sein : vers un dépistage adapté selon les risques

Adapter la fréquence du dépistage du cancer du sein en fonction du risque individuel pourrait être intéressant d’après une étude menée en France.

Une mammographie, une fois tous les deux ans, à partir de 50 ans. Le message est bien ancré dans l’esprit des Françaises. Mais il pourrait changer. Adapter la fréquence des examens en fonction du risque de chaque femme est une approche intéressante, d’après l’étude RIVIERA présentée aux Journées francophones de radiologie, organisées au palais des Congrès de la Porte Maillot (Paris) du 13 au 16 octobre.

Le Dr Suzette Delaloge, oncologue à l’Institut Gustave-Roussy (Villejuif, Val-de-Marne) est à l’origine de ces travaux. Réalisés auprès de 450 femmes avec plusieurs médecins de ville, ils ont testé une nouvelle méthode de dépistage du cancer du sein.





Optimiser les ressources

Faire évoluer la pratique en France semble nécessaire. Depuis plusieurs années, la polémique enfle autour de la mammographie de dépistage. Si elle a permis d’améliorer le diagnostic, elle favorise aussi le sur-diagnostic. Et le nombre de femmes y adhérant est trop faible.

« 10 % des cancers identifiés n’auraient pas évolué s’ils n’avaient pas été traités, explique Suzette Delaloge à Pourquoi Docteur. L’autre point embêtant, ce sont les faux positifs, ces images qu’on identifie comme des cancers mais qui se révèlent être des lésions bénignes à la biopsie. »

C’est là qu’intervient le « dépistage stratifié » présenté par l’oncologue. Il s’appuie sur un logiciel, MammoRisk, qui évalue le risque individuel de cancer du sein selon plusieurs paramètres : âge, antécédents familiaux, antécédent de biopsie, densité mammaire. A terme, une analyse du génome pourrait s’y ajouter.

« L’idée est que les femmes qui ont vraiment besoin d’un dépistage bénéficieront d’examens plus intensifs, avec des techniques différentes, et celles qui n’ont pas de risque important feront moins de dépistage, résume Suzette Delaloge. L’idée est d’utiliser les ressources différemment, pour les bonnes personnes. »





Adapter la prise en charge

L’étude RIVIERA a permis de poser les premières bases vers cette prise en charge adaptée. Le logiciel a été testé dans le cadre de consultations de prévention auprès de médecins de ville (gynéco, radiologues, médecins généralistes). Et il a permis de distinguer trois populations de femmes.

Pour un tiers des participantes, un dépistage plus intensif aurait été justifié. Considérées comme à haut risque de cancer du sein, elles auraient tout intérêt à bénéficier d’une consultation d’onco-génétique. A l’inverse, un quart des volontaires auraient pu réaliser des mammographies de dépistage à des intervalles plus espacés.





Ecoutez... Ecoutez... Dr Suztte Delaloge, oncologue à Villejuif : « Entre 40 et 50 ans, environ 30 % des femmes auront besoin de faire du dépistage. Au-delà de 65 ans, on a peu de situations à très haut risque. » oncologue à Villejuif : « Entre 40 et 50 ans, environ 30 % des femmes auront besoin de faire du dépistage. Au-delà de 65 ans, on a peu de situations à très haut risque. »



Cette stratégie s’avère particulièrement intéressante chez les femmes qui ne sont pas concernées par le dépistage organisé, mis en place actuellement. « On peut commencer à 35 ans et tous les cinq ans, on identifie le risque individuel de cancer du sein », estime le Dr Delaloge.