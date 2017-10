Ces travaux mettent aussi en évidence des facteurs qui favorisent l’apparition d’un cancer. Lorsque l’infection est au stade de la cirrhose, le risque est multiplié par quatre. De même, consommer régulièrement de l’alcool accroît la probabilité qu’une tumeur se développe.

En France, les autorités ont visiblement compris l’intérêt d’utiliser largement ces médicaments. Sous le gouvernement précédent, l’ex-ministre de la Santé Marisol Touraine avait annoncé l’accès universel aux antiviraux d’action directe. Sa décision, confirmée par la Haute Autorité de Santé (HAS), s’est soldée par une baisse des prix dès le mois d’avril.

A présent, les nouveaux traitements de l’hépatite C sont moins chers de plusieurs milliers d’euros. Un succès pour les nombreuses associations et sociétés savantes qui avaient milité en faveur d’une telle évolution.

Cancer du foie : l’hépatite C est un déclencheur

Le cancer du foie est une épée de Damoclès pour les patients vivant avec le virus de l’hépatite C. On estime que leur risque annuel de développer une tumeur est de 1 à 4 %. Et c’est bien le VHC qui en est responsable, comme l’a montré une étude de l’Inserm en 2012. Publiée dans Oncogene, elle témoigne de modifications importantes au niveau du foie infecté.

En présence du virus, le gène c-myc est surexprimé. Il a déjà été impliqué dans d’autres formes de cancer. Lorsqu’il est plus actif que la normale, c-myc favorise la transformation des cellules saines du foie en cellules cancéreuses. Et on ne retrouve pas une telle activité chez les patients qui ne portent pas le VHC.

En présence d’un terrain particulièrement propice au cancer – inflammation chronique et cirrhose –, tous les éléments sont réunis pour mettre le feu aux poudres. A cette période déjà, les chercheurs plaçaient leurs espoirs dans les nouveaux antiviraux d’action directe. « Le meilleur moyen de prévenir le carcinome hépatocellulaire est de supprimer l’infection virale, estimait Jean-Michel Pawlotsky. De nouveaux antiviraux en développement vont dans ce sens. »