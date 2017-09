Et après le traitement, les patients doivent-ils encore être suivis ?

Dr Christophe Bureau : Cela dépend de l’évaluation du patient avant le traitement. Certains sont seulement porteurs du virus et n’ont pas développé de maladie du foie. S’ils ne présentent pas d’autres facteurs risques de complications hépatiques (alcool, hépatite B, NASH), ils peuvent ne plus être surveillés.

En revanche, les malades atteints d’une fibrose sévère, et chez qui on élimine le virus grâce aux traitements, sont toujours à risque de cirrhose ou de cancer du foie. En plus, ces malades sont généralement confrontés à des comorbidités. Il est donc important de poursuivre le suivi.

L’éradication est proche. Mais encore faut-il avoir accès à tous les malades…

Pr Christophe Bureau : Effectivement, on suppose qu’entre 70 000 et 80 000 patients ignorent leur séropositivité. Or si on veut assurer l’éradication de la maladie, il faut absolument aller chercher ces patients. Il s’agit, d’une part, de patients difficiles d’accès comme les personnes très précaires qui vivent dans la rue ou les migrants. Et d’autre part, il y a les gens qui n’imaginent pas être infectés car durant de nombreuses années on a répété que les facteurs de risque de transmission de l’hépatite C sont la transfusion sanguine et la toxicomanie. Or, les malades présentant ces facteurs de risque ont déjà été dépistés.

Aujourd’hui, il reste donc les malades ne présentant pas de facteurs de risque évident. Ceux-là ont pu être infectés dans les années 1980 lors de soins invasifs comme le traitement des varices, des coloscopies ou encore des soins dentaires qui n'étaient pas réalisés avec toutes les précautions d’hygiène que l’on connaît aujourd’hui. Les piercings et les tatouages présentent aussi un risque de transmission du virus de l’hépatite C.

Nous avons tous pu être contaminés lors d’un acte bénin. Donc même en l’absence de facteurs de risque évidents, il faut quand même se faire dépister au moins une fois dans sa vie à l’âge adulte.