Saint-Martin et Saint-Barthélemy

Ouragan Irma : 5 millions d’euros de dégâts dans les hôpitaux

Les hôpitaux et Ehpad des îles françaises ont été touchés par l’ouragan Irma. Les experts dépêchés sur place ont évalué le coût de la reconstruction à 5,1 millions d’euros.

Le 6 septembre dernier, l’ouragan Irma a soufflé une partie des bâtiments des îles de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, avec des vents dépassant les 350 km/h. À Saint-Martin, 60 % des habitations seraient détruites, et jusqu’à 95 % seraient endommagés.

C’est aussi le cas des hôpitaux, centres médicaux et établissements pour personnes âgées dépendantes (Ehpad). Dans un rapport remis au ministère de la Santé, et commenté par TecHopital.com, les experts envoyés sur place après l’ouragan ont estimé le coût des réparations. Pour les établissements des deux îles, il devrait s’élever à environ 5,1 millions d’euros.

L’hôpital de Saint-Martin durement touché

Parmi les bâtiments à prendre en charge rapidement figure le centre hospitalier Louis Constant Fleming de Saint-Martin, le principal établissement des deux îles. « Le toit s’est envolé. Nous estimons qu’il a été détruit à hauteur de 70 % », déclarait la ministre de la Santé sur LCI, deux jours après la catastrophe.

Trois jours plus tard, l’hôpital était à nouveau opérationnel, mais dans des conditions délicates, ne pouvant accueillir que 17 personnes, alors qu’il dispose d’une capacité de 80 lits dans son fonctionnement normal. « Le bloc fonctionne, les stocks de médicaments ont été renfloués et nous allons accroître cette capacité avec des postes de secours mobiles qui vont fonctionner comme un dispensaire », avait précisé Agnès Buzyn, invitée de RTL le 11 septembre.

Les experts dépêchés sur place par la Fédération hospitalière de France (FHF) pour estimer les dégâts se veulent rassurants. « Les hôpitaux n'étaient pas dans un si mauvais état. Mais il y a aussi tous les dégâts qui ne se voient pas », explique à TecHopital.com André Bougaud, un ingénieur biomédical chargé d’évaluer les dégâts. En plus des dommages sur le toit et sur la structure du bâtiment – dont des malfaçons mises en lumière juste avant l’ouragan sont partiellement responsables –, le système de traitement de l’air et le réseau électrique ont été endommagés par le vent et les embruns.

Seul le rez-de-chaussée a été préservé, grâce à une dalle faisant office de protection anticyclonique. Pour cet hôpital seul, les coûts ont été estimés à 2,85 millions d’euros.