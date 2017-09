Résultats scolaires, santé

TV dans la chambre : des risques multiples pour les enfants

Les enfants qui ont une télévision dans leur chambre passent moins de temps à pratiquer d’autres activités essentielles à leur développement.

Une fois les voies autoritaires épuisées face aux demandes insistantes des enfants d’avoir une télévision dans la chambre, deux choix se présentent : trouver un faux prétexte – il n’y a pas assez de prises de courant, par exemple – ou céder.

Que les parents se rassurent : des chercheurs de l’université d’Iowa State (États-Unis) leur ont trouvé quelques arguments supplémentaires. Ils ont en effet observé que les enfants qui ont une TV dans leur chambre réussissent moins bien à l’école, et ont plus de problèmes de santé physique et mentale.

Des programmes TV un peu lourds

En suivant des enfants entre 8 et 11 ans – qui seraient entre le CE2 et le CM2 en France – pendant deux ans, ils ont remarqué qu'un écran dans la chambre augmentait, comme attendu, le temps passé devant un écran. L’excuse « ce n’est pas parce que j’ai une télévision dans ma chambre que je vais la regarder plus longtemps » ne tient donc pas.

Ce temps supplémentaire représente des risque accrus au niveau physique. L’indice de masse corporelle (IMC) des enfants qui ont une TV dans leur chambre est supérieur à celui des autres, et ils sont plus à risque d’obésité. Une étude réalisée en 2014 avait déjà montré qu’ils pesaient en moyenne 0,4 kg de plus, et qu’après quatre ans, leur IMC était supérieur aux autres d’un point.

Lire les sous–titres ne suffit pas

Ils sont en effet moins remuants, mais l’activité physique est loin d’être la seule à être grignotée par les programmes. Le temps est incompressible, et si ces enfants regardent plus la TV, ils lisent moins. C’est l’un des facteurs que les chercheurs américains désignent pour expliquer la baisse des résultats scolaires qu’ils ont observée.

Ce n’est pas le seul. « Lorsqu’ils allument la télévision seuls dans leur chambre, la plupart des enfants ne vont sans doute pas regarder des programmes éducatifs, souligne Douglas Gentile, professeur de psychologie à l’université d’Iowa State, et l’un des auteurs de l’étude parue dans la revue Developmental Psychology. Mettre une TV dans une chambre, c’est donner à l’enfant un accès privatisé, 24h/24, et ôter de la surveillance et du contrôle aux parents. »